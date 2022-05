Am 23. Juni führt Sony neue Spiele-Abos ein und verrät jetzt erste Titel, die in diesen enthalten sein werden

Wer "Cyberpunk 2077" noch immer nicht gespielt hat, der könnte es bald im Abo begrüßen. Foto: CD Projekt Red

Nachdem der japanische Konzern Sony vor ein paar Wochen mehr zu den Preisen und generellen Inhalten ihrer kommenden Playstation-Spiele-Abos verraten hat, gibt es jetzt erstmals Hinweise auf die enthaltenen Spiele. So sollen es etwa große Titel wie Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla oder Ghost of Tsushima zumindest in die zwei teureren Modelle schaffen.

Testversionen und Retro

In einem aktuellen Blog-Posting verrät Sony 56 PS4- und PS5-Titel für die in Österreich im Juni startenden Abo-Services Extra und Premium. Zu Letzterem wurden auch noch ein paar Dutzend Spiele aus älteren Playstation-Generationen verraten. Auf diese Weise bekommt man vor allem Zugriff auf zahlreiche ältere Playstation-Titel – angefangen von Shadow of the Colossus über The Last of Us bis hin zur Wipeout Omega Collection.

Auch die von Sony angekündigten Testversionen einzelner Spiele soll es zum Start des Service geben. Als Premium-Kunde kann man so etwa Horizon: Forbidden West, Cyberpunk 2077 und WWE 2K22 einige Stunden ausprobieren, bevor man sich für einen Kauf entscheiden muss. Im Schnitt werden diese Testversionen, die laut Sony für die meisten Spiele verfügbar sein sollen, zwei Stunden lang sein; Ausnahmen, etwa Horizon: Forbidden West, werden drei oder mehr Stunden bieten.

Foto: Sony

PlayStation Plus Extra und Premium Games Katalog:

Alienation | Housemarque, PS4

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4





Ende Juni

Die veröffentliche Liste an Spielen spiegelt nur einen Teil der bis zu 700 Titel wider, die es in den verschiedenen Abos letztlich geben wird, ist im Blogbeitrag zu lesen.

Eine weitere veröffentlichte Liste beinhaltet einen Ausblick auf die im Premium-Abo enthaltenen Spiele, die ausschließlich als Stream verfügbar sein werden. Prominente Beispiele wären hier Worms Armageddon, Jak II oder auch Bioshock Remastered.

Wie bei allen anderen Spielen gilt, dass dem Service laufend Games hinzugefügt, aber auch wieder aus dem Abo genommen werden können.

Verfügbar werden die neuen Modelle zunächst in Asien sein, und das schon nächste Woche, einzig Japan zieht erst am 2. Juni nach. Amerika folgt dann Mitte Juni, und Europa soll dann gemeinsam mit Australien und Neuseeland am 23. Juni mit dem Service erschlossen werden. (aam, 17.5.2022)