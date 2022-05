Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte dem STANDARD am Donnerstag den Eingang einer weiteren Anzeige. Foto: imago images/imagebroker/Jan Tepass

Rund um den Missbrauchsverdacht gegen einen Pädagogen in einem Wiener Kindergarten gibt es einen vierten Fall. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte dem STANDARD am Donnerstag den Eingang einer weiteren Anzeige. In drei Fällen prüft die Behörde bereits den Vorwurf des (teils schweren) sexuellen Missbrauchs von Unmündigen.

Die erste Anzeige wurde schon vor rund einem Jahr eingereicht. Der Verdacht von Eltern eines Mädchens: Ein Pädagoge könnte das Kindergartenkind beim Wickeln übergriffig berührt haben. Die Kindergartenleitung meldete den Verdachtsfall, die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Der Pädagoge wurde vom Dienst mit den Kindern abgezogen. Weitere Eltern wurden beim Aufkommend des Verdachtsfalls vor 13 Monaten durch die Magistratsabteilung 10 (Kindergärten) aber nicht informiert.

Diese erfuhren erst vergangene Woche über einen Info-Abend eines Vereins von der Causa. Diesen Verein, der auf das Thema sexuelle Gewalt spezialisiert ist, hatte die MA 11 im Gespräch mit den betroffenen Eltern im Vorjahr beigezogen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom März 2021 folgten dann weitere Anzeigen von drei Eltern.

Erstes Gutachten eingelangt

Im ersten Fall wurde von der Staatsanwaltschaft bereits vor rund einem Jahr ein Gutachten beauftragt. Vor zwei Tagen lag dieses noch nicht vor. Dieses ist "mittlerweile eingelangt", sagte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, dem STANDARD. In den weiteren drei Fällen wurden Sachverständige bestellt, die nun ebenfalls Befragungen durchführen werden. Diese Gutachten sollen in einigen Monaten vorliegen. (David Krutzler, 19.5.2022)