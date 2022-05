Offiziell hat sich Van der Bellen noch nicht für oder gegen eine Kandidatur entschieden. Foto: APA / AFP / Alex Halada

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich noch nicht öffentlich deklariert, ob er wieder für die Hofburg kandidiert – es wird damit gerechnet, dass er seine Entscheidung bald bekanntgibt. Ein professionell gestaltetes Video auf der Plattform Tiktok nährt nun Gerüchte für einen Wiederantritt. Aus der Präsidentschaftskanzlei wurde das auf APA-Anfrage weder bestätigt noch dementiert: "Die Hofburg kommentiert keine Videos, die auf fremden Kanälen veröffentlicht wurden."

Der 78-jährige Van der Bellen zeigt keinerlei Anzeichen von Amtsmüdigkeit, weshalb davon ausgegangen wird, dass er sich heuer im Herbst um eine weitere Periode in der Hofburg bewerben wird. Auch die Frage, ob schon eine Entscheidung über eine Wiederkandidatur gefallen ist, wollte man am Donnerstag in der Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA nicht kommentieren.

In dem Video, das Donnerstagnachmittag unter dem Account "Der Kandidat" online gestellt worden ist, sieht man professionelle Aufnahmen von Van der Bellen, unterlegt mit dem Klassiker "Should I Stay or Should I Go" ("Soll ich bleiben oder gehen") der englischen Punkrockband The Clash. "You got to let me know, should I Stay or should I go" – "lasst mich wissen, ob ich bleiben oder gehen soll", heißt es in dem Video. (APA, 19.5.2022)