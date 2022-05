Bulgarien: Ludogorets Rasgrad

Eine unglaubliche Serie geht weiter: Ludogorets Rasgrad holte den elften Meistertitel in Folge, seit 2011 gab es in Bulgarien keinen anderen Champion. In der aktuellen Saison wurde Rekordmeister ZSKA Sofia mit 20 Punkten Vorsprung distanziert.

Der Verein aus der nordostbulgarischen Stadt Rasgrad hat ebenfalls einen Mäzen im Rücken. Was Didi Mateschitz für Salzburg ist, ist Kiril Domuschiev für Ludogorets. Der bulgarische Pharma-Unternehmer beschäftigt ein Team mit 16 Legionären, darunter sechs Brasilianer. Es waren schon einmal mehr. In der vergangenen Champions League-Qualifikation scheiterte Ludogorets knapp im Play-off an Malmö.

Torschützenkönig: Pieros Sotiriou (Zypern/Ludogorets) – 16 Tore