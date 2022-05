"Klar und konsequent" will Innenminister Karner weiterhin gegen Schlepper vorgehen. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Wien – Bei einer Schwerpunktaktion gegen Schlepperei und Asylmissbrauch sind im Mai 40.000 Personen kontrolliert und 440 Personen festgenommen worden, die sich illegal in Österreich aufgehalten haben. Das teilten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien mit. Die meisten Festgenommenen stammten aus Afghanistan und Syrien. Auch 78 "Verdachtsfälle mangelnder Hilfsbedürftigkeit" bei Menschen in der Grundversorgung seien festgestellt worden.

Bei den 910 Planquadraten seien bis zu 140 Polizeibeamte gleichzeitig im Einsatz gewesen, sagte Karner. Einen Überblick gaben Karner und Ruf auch über die Entwicklung bei Festnahmen von Schleppern: 2021 seien in Österreich 441 Schlepper aufgegriffen worden, 2020 waren es noch 311. Heuer waren es bereits 182. Die Ukraine-Krise habe das Geschäft der Schlepper befeuert, sie würden nun aktiv Werbung für ihre Dienste machen – etwa auch in Tunesien, Indien, Pakistan, Marokko oder der Türkei. Karner kündigte weitere intensive Kontrollen an – "klar und konsequent". (APA, miwi, 20.5.2022)