Alexander Van der Bellen will es noch einmal wissen. Foto: AP Photo/Theresa Wey

Jetzt ist es passiert: Alexander Van der Bellen hat sich entschieden. Er will wieder als Bundespräsident kandidieren. Das erklärte der Amtsinhaber am Sonntagnachmittag in einem Youtube-Video. Am Montag um 10.30 Uhr wird Van der Bellen im Presseclub Concordia persönlich eine Erklärung dazu abgeben. Dort sollen nähere Details zu seinem Wahlkampf präsentiert werden.

Mit Van der Bellens Entscheidung ist nun auch fix, wer definitiv keine Bewerber stellen wird: ÖVP und SPÖ haben bereits im Vorfeld mehrfach wissen lassen, dass sie im Fall der Wiederkandidatur des Amtsinhabers diesmal nicht mitmischen wollen. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bekundete bereits ihre Unterstützung via Twitter. Van der Bellen habe das Amt "verantwortungsvoll und gut" geführt, erklärte sie.

Auch die Grünen, Van der Bellens ehemalige Partei, fallen logischerweise weg. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler bezeichnete Van der Bellens Wiederantritt als "eine gute Nachricht für Österreich".

Ebenfalls erfreut zeigten sich die Neos. Sie werden Van der Bellen unterstützen, wie sie es bereits 2016 nach dem Ausscheiden ihrer Kandidatin Irmgard Griss taten. Die Neos freuen sich "auf weitere gute Zusammenarbeit", erklärte der pinke Generalsekretär Douglas Hoyos. In den kommenden sechs Jahren werde es auch an dem Staatsoberhaupt liegen, in "Österreich den Rechtsstaat zu stärken und die Korruption im politischen System endlich zu beenden".

Ganz ohne Herausforderer wird der 78-jährige Van der Bellen aber auch nicht bleiben. Als einzige im Nationalrat vertretene Partei will die FPÖ eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten präsentieren. "Mit Alexander Van der Bellen tritt der Kandidat des gescheiterten Systems erneut zur Bundespräsidentenwahl an", reagierte der blaue Bundesparteichef Herbert Kickl auf die Wiederkandidatur. Van der Bellen stehe für die "Spaltung der Gesellschaft" durch eine völlig evidenzbefreite und bösartige Corona-Politik und sei für eine "Aufweichung" der Neutralität verantwortlich.

Mögliche blaue Kandidaten

Wer für die FPÖ ins Rennen geht, ist noch offen. Das soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Einer wird es jedoch definitiv nicht sein: der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer. Dieser unterlag Van der Bellen 2016 im Rennen um die Bundespräsidentschaft. Hofer betonte bereits, er werde keine neuerliche Gegenkandidatur zu Van der Bellen anstreben. Am Montag wurde dies aus FPÖ-Kreisen erneut bestätigt. Ins höchste Amt der Republik zu kommen will Hofer frühestens 2028 wieder versuchen, sagte dieser bereits früher. Dann kann Van der Bellen nicht mehr antreten.

Spekuliert wird bereits, ob Herbert Kickl selbst in den Ring steigt. Allerdings sind seine Chancen gegen den amtierenden Bundespräsidenten gering. Das liegt nicht nur an der Person Van der Bellens: Stellte sich bisher ein Amtsinhaber der Wiederwahl, konnte er auch einen Sieg verbuchen. Die Latte liegt für Van der Bellen hoch: Die erfolgreichsten Wiederwahlen konnten bisher Rudolf Kirchschläger mit 79,87 Prozent und Heinz Fischer mit 79,33 Prozent für sich entscheiden. Große Chancen kann sich aber kaum eine Kandidatin oder Kandidat ausrechen. Viel mehr geht es darum, in einer Art Zwischenwahlkampf die eigenen Themen auf die Agenda zu setzen.

Das könnte die FPÖ mit einem anderen Namen, der aus den blauen Reihen immer wieder auftaucht: Susanne Fürst. Die 53-Jährige ist seit 2017 Nationalratsabgeordnete der FPÖ, 2019 stieg sie zur stellvertretenden Klubchefin auf. Fürst ist Mitglied der Ibiza- und ÖVP-Untersuchungsausschüsse.

Dominik Wlazny (besser als Marco Pogo und seit der Wien-Wahl auch als Bierpartei-Chef bekannt) hat zumindest mit einer Kandidatur geliebäugelt – er überlegt derzeit noch.

In sich gehen muss auch noch der frühere BZÖ-Politiker Gerald Grosz. Der Unternehmer, Publizist und Berater gab im Jänner bekannt, über eine Kandidatur nachzudenken. Im Sommer wolle er sich entscheiden, hieß es. "Sascha go home, it's time for make Austria Grosz again", verkündete er am Sonntag auf Tiktok.



Parteilose Herausforderer

Darüber hinaus versucht es heuer eine Reihe Parteiloser. Wieder dabei sind Robert Marschall, seines Zeichens Polit-Aktivist, früherer Chef der Partei "Wir für Österreich" (WFÖ) und Initiator von Volksbegehren gegen die Corona-Impflicht und für den Euratom-Ausstieg. "Ich möchte ein sehr aktiver und eigenständiger Bundespräsident sein (und nicht nur ein Hampelmann der Bundesregierung bzw. von ÖVP & SPÖ)" schreibt er auf seiner Website.

Marshall versuchte sein Glück bereits bei der Bundespräsidentenwahl 2016, schaffte es aber nicht über die 6.000er-Hürde. So viele Unterschriften müssen Kandidatinnen und Kandidaten sammeln, um einen Wahlvorschlag einreichen zu können und so auf dem Stimmzettel zu landen.

Bereits viermal an dieser Grenze gescheitert ist Martin Wabl, der es ebenfalls noch einmal wissen will. "Ich schaffe es – mit deiner und Gottes Hilfe", ist auf der Website des früheren Richters und SPÖ-Bundesrats zu lesen.

Gemeinsam um Unterstützung werben Landwirte-Berater Johann Peter Schutte, Autor Hubert Thurnhofer, Unternehmer Konstantin Haslauer und Montessori-Pädagogin Barbara Rieger.

Weiters gehen der Schauspieler Rudolf Remigius Kleinschnitz und der Berufsdetektiv Thomas Schaurecker ins Rennen.

Die Voraussetzungen

Kandidieren können Österreicherinnen und Österreicherinnen, die spätestens am Wahltag ihren 35. Geburtstag feiern. Um anzutreten, müssen sie 6.000 Unterstützungserklärungen vorweisen und dann zwischen Stichtag und dem 37. Tag vor der Wahl bei der Bundeswahlbehörde einen Wahlvorschlag plus Kostenbeitrag von 3.600 Euro einbringen. Als gewählt gilt, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Schafft das im ersten Durchgang niemand, kommt es vier Wochen später zur Stichwahl. (Stefanie Rachbauer, Oona Kroisleitner, 23.5.2022)