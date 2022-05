Der Presseclub Concordia, das Medienhaus Wien, der Presserat, Vertreter der universitären Einrichtungen sowie die JournalistInnengewerkschaft in der GPA fordern eine Reform der Medienförderung. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Wien – Jede Medienförderung müsse in erster Linie eine Journalismusförderung sein, das fordert eine Initiative, die sich aus verschiedenen Organisationen formiert hat. Und zwar nach klar definierten Kriterien, wie die Initiatorinnen und Initiatoren am Montag in einer Pressaussendung schreiben.

Die Förderung müsse ein Vielfaches von dem betragen, das derzeit als Presseförderung an Leistung des Staates erbracht wird. Die Presseförderung beträgt derzeit pro Jahr rund neun Millionen Euro. Die neu Digitaltransformationsförderung umfasst im ersten Jahr 54 Millionen Euro, ab 2023 sind es 20 Millionen Euro – der STANDARD berichtete.

Hinter der Aktion stecken der Presseclub Concordia, das Medienhaus Wien, der Presserat, Vertreter der universitären Einrichtungen sowie die JournalistInnengewerkschaft in der GPA.

Die zehn Kriterien



Unabhängig von einer etwaigen Vertriebsförderung darf es künftig eine Journalismusförderung nur dort geben, wo tatsächlich Journalismus stattfindet. Das beinhaltet: die Anwendung bzw. Anerkennung des Journalistengesetzes sowie einschlägige weitere Bestimmungen (vor allem Kollektivverträge), Mitgliedschaft im Presserat (dessen Arbeit finanziell abgesichert sein muss) und damit Anerkennung des Ehrenkodex sowie Selbstverpflichtung, die Entscheidungen des Presserates zum eigenen Medium zu veröffentlichen, Mitbestimmung der Redaktionsmitglieder in Form von Redaktionsstatuten und Arbeitnehmervertretungen. Die Anzahl der angestellten RedakteurInnen muss im Verhältnis zum journalistischen Produkt (Umfang des redaktionellen Produktes, Anzahl der eigenrecherchierten Artikel, etc.) stehen. Freie JournalistInnen müssen nach klaren Kriterien sowie mit fairer Entlohnung beschäftigt werden. Die Förderung betrifft alle Plattformen, auf denen qualitätsvoller Journalismus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und redaktionelle Inhalte klar ersichtlich von bezahlten Inhalten getrennt sind. Gefördert werden weiters verpflichtende hausinterne und externe, qualitätsgesicherte Aus- und Weiterbildungen, deren Kriterien etwa in Kollektivverträgen klar geregelt sein müssen. Gefördert werden Journalismusforschung sowie Innovationen, die einer dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechenden Verbesserung von Qualitätsjournalismus dienen. Bei Forschungsförderung geht es nicht um Marktforschung, bei Innovationsförderung nicht um selbstverständlichen Tech-Ausbau. Um gefördert zu werden, bedarf es in den Medienunternehmen wirkungsvoller Gleichstellungspläne für Frauen.

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat bereits angekündigt, die Medienförderung auf neue Beine stellen zu wollen. Wie diese künftig aussehen soll, wird in Medienkonferenzen mit Branchenvertretern aber auch Wissenschafterinnen und Wissenschaftern diskutiert. Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen, sagte Raab im Jänner. (red, 23.5.2022)