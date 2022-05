Ob beim Einkauf, in der Freizeit oder beim Wohnen – das Leben ist in einigen Bereichen teurer geworden. Wo merken Sie das bereits im Alltag? Posten Sie im Forum!

Die Inflation ist in Österreich im April auf 7,2 Prozent emporgeschnellt, den höchsten Stand seit Oktober 1981. Was sich erst bei den Energiekosten bemerkbar machte, ist längst beim Lebensmitteleinkauf angekommen. Hohe Energiekosten verteuern die Produktion von Lebensmitteln, dazu kamen schlechte Witterung in Anbauländern für Agrarprodukte und Engpässe aufgrund des Krieges in der Ukraine. Das Leben wird teurer, das merkt auch "axel1230":

Um dem gegenzusteuern, gibt es einiges, was man im Alltag beachten kann. Beispielsweise sollte man nicht hungrig einkaufen, Einkaufszettel schreiben, Rabatten nicht auf den Leim gehen – auch um nicht hinterher Lebensmittel wegwerfen zu müssen, die man nicht verbraucht, so Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Auch beim Autofahren kann man sparen, indem man auf Öffis umsteigt, generell weniger fährt oder auch beim Tanken auf den Preis achtet. Für "Redridinghood" ist es weniger ein Problem, beim Konsum zu sparen, als in anderen Bereichen:

Wo merken Sie im Alltag bereits etwas von der Inflation? Haben Sie etwas an Ihrem Verhalten verändert, um sparsamer zu leben? Berichten Sie im Forum von Ihren Erfahrungen!