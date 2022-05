Während seine Karriere in den 1950er-Jahren mit kleinen Nebenrollen erst langsam startete, änderte sich das Mitte der 1960er-Jahre rasant, als Clint Eastwood als wortkarger Western- und Actionheld Bekanntheit erlangte. Zum Durchbruch verhalfen ihm Rollen in Sergio Leones Italo-Western, mit denen er zum regelrechten Idol der Szene avancierte und das Genre nachhaltig prägte. Seinen großen Hollywood-Durchbruch hatte Eastwood mit "Dirty Harry", der bis heute zu den bekanntesten und einflussreichsten Polizeifilmen zählt.

In über 60 Filmen stand Clint Eastwood vor der Kamera. Foto: MARIO ANZUONI REUTERS

Aber nicht nur als Schauspieler war Clint Eastwood über die Jahrzehnte erfolgreich – auch als Regisseur, Produzent und sogar als Komponist machte er sich weltweit einen Namen. Zahlreiche seiner Filme wurden für Filmpreise nominiert oder damit ausgezeichnet, zu seinen größten Erfolgen zählen neben den Western-Klassikern "Für eine Handvoll Dollar" und "Erbarmungslos" jedenfalls "Million Dollar Baby", "Gran Torino", "Die Brücken am Fluss", und "American Sniper". Aber auch in den vergangenen Jahren war nicht an Aufhören zu denken – so war Clint Eastwood in "The Mule" und "Cry Macho" noch hinter sowie vor der Kamera aktiv.

Welche Clint-Eastwood-Filme mögen Sie am liebsten?

In welcher seiner Rollen schätzen Sie ihn als Schauspieler besonders, welche von ihm produzierten Filme mögen Sie? Welchen können Sie hingegen weniger abgewinnen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 31.5.2022)