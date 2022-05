Saubere Sommerfrische: Tirol mit Öffis

Ein wohltemperierter Badesee, an den man sich einen Tag lang mit der Familie fläzt, ist in Tirol schnell gefunden. Aber die restliche Woche? Kann man sich vertrauensvoll an den Ausflugs- und Mobilitätsplaner Naturtrip wenden.

Die mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnete Web-App schlägt rund um den Wilden Kaiser Freizeitaktivitäten und gleich die passende Öffi-Verbindung vor. Das Angebot ist beachtlich, weil in der Region seit Jahren eine Mobilitätsoffensive läuft, die kostenlose Wander- und Seebusse sowie günstige Ruftaxis umfasst. Wer mit dem Zug anreist, bekommt vor Ort weitere Vergünstigungen.