Wer am Wochenende mit dem Zug unterwegs war, hat vermutlich auf der einen oder anderen Strecke Ähnliches erlebt wie viele Reisende in den vergangenen Wochen: sehr volle Zuggarnituren und teils die Ankündigung, ohne Reservierung aussteigen und auf den Folgezug warten zu müssen. Denn viele Menschen haben das verlängerte Wochenende zum Verreisen genutzt, und gewisse Strecken wie die Weststrecke, aber auch jene in den Süden Richtung Graz oder Villach sind an hochfrequentierten Tagen schnell überlastet.

Auf welcher Strecke waren Sie unterwegs? Foto: APA/ROBERT JAEGER

Aus diesem Grund und wegen zahlreicher Beschwerden bei der ÖBB in den letzten Wochen war bereits die Rede von einer möglichen Reservierungspflicht. Ob und in welcher Form diese kommen könnte, ist unklar. Für "Live und in Stereo" wäre dies nicht der richtige Weg:

Auch "à propos" sieht das ähnlich:

Wer an starken Reisetagen oder -wochenenden allerdings ohne Probleme mit dem Zug fahren möchte, sollte vermutlich trotzdem an eine Reservierung denken. Dies wird auch von der ÖBB empfohlen.

Wie war das Zugfahren am langen Wochenende?

Hatten Sie vorab reserviert? Mussten Sie womöglich aus einem Zug aussteigen, da er zu voll war? Wie stehen Sie einer Reservierungspflicht gegenüber? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 30.5.2022)