Den Sieg holte sich ein Team der Technischen Universität Wien mit seinem Projekt namens "Flex". Dominik Fellinghauer, Luciano Espinoza und Diamant Sopi entwarfen einen L-förmigen Baukörper mit einem etwas zurückversetzten zweigeschoßigen Erdgeschoß und darüber einem fünfgeschoßigen Holzwohnbau. Letzterer besteht aus Mittelwänden in Brettschichtholz und Außenwänden in Holzrahmenbauweise, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Erdgeschoß und die Balkone sind in Betonausführung geplant.

Rund 300 Studierende von 29 Universitäten und Fachhochschulen aus fünf Ländern (Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Russland) haben in interdisziplinären Teams bei der Student Trophy 2022 mitgemacht. Aus 91 Projekteinreichungen wurden zehn Projekte von einer internationalen Jury ausgewählt, am 19. Mai wurden die Siegerprojekte im Rahmen einer Festveranstaltung an der TU Wien ausgezeichnet.