Iwana Dzoic ist Fotografin, DJ und Produzentin in Wien. Als Dzc. ist sie Teil des Kollektivs Acid Lambada und heizt mit ihren 90s House-Sets im Trance & Acid Sound jede Menge an. An diesem Wochenende beim V.lan im Loft in Wien. rreimundoo

Auch wenn der Feiertag schon um ist, nicht müder werden: Das Wochenende folgt doch erst! Meine Freude gilt besonders dem "Lighthouse Festival" in Poreč (Kroatien). Eine Festivität, die – wie viele weitere – nun zwei Jahre lang verschoben wurde und endlich zurück ist, um zu glänzen und zu funkeln. Dort versammeln sich verschiedenste Personen, Kollektive, Veranstaltende aus Wien, wenn es heißt: "electronic music on vacation".

Freitag 27.5.

Während dort von Detroit House, harter Techno, Disco, Minimal, 90s Classics, Break Elektro und mehr auf verschiedenen Orten laufen, schmeiße ich mit Gaze die Villa-Party tagsüber im Freien mit Drag- und Vogueing-Performances, Rabbithole-Dekoration und noch mehr Magischem.

Daheim in Wien können die "Heimlich"-Produzenten Oberst & Buchner erstmalig im Club Prst erlebt werden. Auch der Sound von "Journey to Tarab" ist dort erstmalig vertreten. Vom Vibe und der Aufmachung ähnlich feiert "Salon Magika" ab 18 Uhr beim und im Werk am Kanal mit dem "Hütte" Kollektiv aus Wien.

Das Usus am Wasser wird am Sonntag übrigens auch zu einem Salon Magika verwandelt. Bestimmt witzig und bei freiem Eintritt lässt es sich auch im Fluc Café zu den Sounds von Elena Maria von "Plastik Dreams", die gerade ihren gleichnamigen Conceptstore eröffnet hat, tanzen, bei dem auch Mattheku vom "Rave Oida"-Kollektiv auflegt, eine gute Truppe! Im Rhiz kommt das "Funkroom"-Kollektiv an die Plattenspieler und mischen Ghetto House und Breaks zu einem unverwechselbaren Flair. Eineinhalb Jahre V.lan (Vienna Local Area Network) feiern im Loft mit einem all female Line-up.

Davor und danach drehen sich die Spins um das zugehörige Common Air Festival, ein Hybrid-Streaming der Comunity-Internet-Radios mit Res.Radio, V.lan und Radio Rudina. Bereits ab 15 Uhr erwartet einen eine top Auswahl an DJs, unter anderem ein Ambient Set von Electric Indigo, bevor in der Nacht gefeiert wird.

Samstag, 28.5.

Radio Rudina hostet an diesem Tag das "CommOn-Air" mit Auftritten von Titus Probst oder Max Magnum. Die Afterparty erfolgt in der Grellen Forelle. "Es wird schnell und lustig", heißt es in der Veranstaltung. In Linz ist das Produzenten-Duo Janefondas im Solaris bei freiem Eintritt zu erleben. Die beiden haben unzählige freshe Sommerhits auf die Tanzfläche gebracht.

In Innsbruck? Drum and Bass pumpen an drei Locations, einmal im Club Cubique bei "Afterglow" und im Club Atzec bei "Rude" und sogar schon am Freitag auch im Dachsbau inklusive Jungle. In Salzburg hingegen wird es eher ruhig und minimalistisch mit Micro & Romanian House, die sich auf kleine Details in der Musik konzentrieren. (Nadine Cobbina, 26.5.2022)