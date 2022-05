Für Außenstehende klingen viele Begriffe der Kryptowelt wie eine absurde Fantasiesprache. Damit Sie beim Smalltalk mit Bitcoin-Enthusiasten nicht komplett auf der Leitung stehen, erklärt DER STANDARD die wichtigsten Begrifflichkeiten.

HODL

Der in der Szene äußerst beliebte Begriff ist aus einem Buchstabendreher entstanden und beschreibt die Strategie, Bitcoin bei Kursabstürzen zu behalten (englisch "hold") und damit auf lange Sicht am besten auszusteigen.

FOMO

Die Angst, satte Gewinne zu verpassen ("Fear of Missing Out") bzw. beim nächsten großen Ding auf der Strecke zu bleiben, lässt Menschen meist genau dann in Bitcoin investieren, wenn die Preise und damit das Risiko bereits extrem gestiegen sind.

FUD

Wenn bekannte Personen, aber auch Institutionen in Interviews und Medienberichten hinsichtlich der Bitcoin-Zukunft Angst, Ungewissheit und Zweifel ("Fear, Uncertainty, Doubt") schüren, kann dies zu Kurseinbrüchen führen. In der Szene wird der Begriff mittlerweile inflationär verwendet, um jegliche Kritik an Krypto abzutun.

WAL

Als hätten die Meeresbewohner nicht schon genug Leid durch den Menschen erfahren, müssen sie auch noch als Bezeichnung für Großbesitzer von Kryptowährungen herhalten, die den Preis durch einzelne Transaktionen stark beeinflussen können.

ALTCOIN

Kryptowährungen abseits von Bitcoin laufen unter diesem Stichwort. Sie gelten als noch riskanter, versprechen aber größere Gewinne. Sinkt der Bitcoin-Preis wie jetzt gerade, stürzt der Wert vieler Altcoins ins Bodenlose.

WALLET

Wer Krypto empfangen und versenden möchte, benötigt eine digitale "Geldbörse". Auf Handelsplattformen werden sie automatisch angelegt, sicherer ist ein externer Speicherstick.

NFT

Ein "Non-Fungible Token" ist ein fälschungssicheres elektronisches Zertifikat, mit dem etwa digitale Kunstwerke gekauft werden können.

Dogecoin ist eine der sogenannten Shitcoins. Foto: REUTERS

SHITCOIN

Auch Menschen mit geringen Englischkenntnissen können sich denken, was der Begriff bedeutet. Darunter versteht man Kryptowährungen, die keinen weiteren Zweck erfüllen als die reine Preisspekulation. (red, 28.5.2022)