Alles über den Paradigmenwechsel in der Filmproduktion erfahren Sie in der diesjährigen Tagung – hier zu sehen im Live-Stream

St. Pölten – Die c-tv-Konferenz der FH St. Pölten findet am Donnerstag online statt und richtet sich an junge Medienschaffende sowie an Menschen in der lokalen Film- und TV-Produktionsbranche. Internationale Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Filmbranche diskutieren über die Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen virtueller Produktionen. Hier können Sie die Tagung ab 13 Uhr live mitverfolgen:

ctv.fhstp.ac.at

Das Programm im Detail und die App für die Veranstaltung finden Sie hier. (red, 2.6.2022)