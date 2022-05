Agentur kommuniziert, was ins Klo gehört und was nicht

Foto: UniqueFessler

Wien – "Was darf ins Klo rein? Was muss draußen bleiben?" Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der neuen Kampagne von UniqueFessler für die Kläranlage ebswien. Zum Einsatz kommt auch ein eigener Song, in dem es heißt: "Stuhlgang und Lulu, alles andere ist tabu".

ebswien kläranlage & tierservice

Zu hören und zu sehen ist die Kampagne seit Mitte Mai via Radio, digitale Kanäle (Facebook, Instagram und Online Banner), Infoscreen, ToilAds und Freecards. (red, 30.5.2022)