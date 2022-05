Ungarn fordert Garantien im Falle einer Ölblockade. Einwände gegen ein Embargo kamen auch von der Slowakei und Tschechien. Foto: EPA / Filip Singer

Brüssel/Kiew/ Moskau – Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat Garantien für eine Zustimmung zu einem Kompromiss über ein EU-Embargo gegen russisches Erdöl gefordert. Zwar sei der Ansatz, Öllieferungen über Pipelines auszunehmen, "gut", aber Ungarn brauche Garantien für den Fall, dass die Pipeline blockiert werde, sagte Orban vor einem Sondergipfel am Montag in Brüssel. Der EU-Kommission warf er "unverantwortliches Verhalten" vor. "Zuerst brauchen wir Lösungen, dann Sanktionen."

Neben Ungarn hatten auch die Slowakei und Tschechien Einwände gegen das geplante Embargo geäußert. Alle drei Länder werden vor allem über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl versorgt.

Einigung auf teilweises EU-Ölembargo war in Sicht

Nach Angaben eines Diplomaten hatte es zuvor geheißen, es gebe eine grundsätzliche Einigung auf ein Embargo. Demnach soll dieses in zwei Schritten greifen: zunächst nur für Schiffslieferungen und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Pipeline-Öl. "Aber es ist verfrüht, jetzt ein Datum festzulegen", sagte der Diplomat weiter. Es müsse auf spezifische Bedürfnisse einzelner Länder eingegangen werden.

Ein weiterer EU-Diplomat zeigte sich zurückhaltender. Es sei unklar, ob Ungarns Regierungschef Viktor Orbán dem vorliegenden Kompromiss zustimmen werde. Offen sei auch die Frage nach der Versorgung mit Öl über den nördlichen Teil der Druschba-Pipeline, über den Österreich, Polen und Deutschland den Rohstoff beziehen.

Deutschland und Polen bekräftigten vor dem Gipfel ihren Willen, bis zum Ende des Jahres einen Importstopp für russisches Öl zu verhängen. Dies gelte auch dann, wenn die EU mit Blick auf Ungarn und weitere Staaten Ausnahmen beim geplanten Ölembargo zulasse, hieß es aus Diplomatenkreisen in Brüssel. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass das Ölembargo zustande kommt. "Alles, was ich höre, klingt danach, als ob es einen Konsens geben könnte", sagte er. "Und früher oder später wird es den dann auch geben." Alle arbeiteten konstruktiv und mit dem Willen, sich zu einigen.

Sechstes Strafpaket gegen Moskau geschnürt

Das geplante neue Strafpaket gegen Moskau, das sechste seit Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar, umfasst außerdem Sanktionen gegen weitere Kreml-nahe Persönlichkeiten, darunter das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, und die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa, der enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin nachgesagt werden. Auch der Ausschluss von drei russischen Banken aus dem internationalen Finanzsystem Swift, darunter mit der Sberbank das größte Kreditinstitut des Landes, liegt auf dem Tisch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte zum Beginn des Gipfels per Videokonferenz zugeschaltet werden. Eine zumindest grundsätzliche Einigung auf das Sanktionspaket galt daher als wichtig.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich am Montag vor Beginn des Gipfels (16.00 Uhr) zuversichtlich gezeigt, dass eine Übereinkunft auf ein Ölembargo gegen Russland möglich sei. Es habe am Sonntagnachmittag und Montagmorgen harte Gespräche gegeben, sagt Borrell dem Sender France Info. Bis Nachmittag könne eine Einigung stehen. Sollte keine Einigung erreicht werden, könnte auch das gesamte Sanktionspaket verschoben werden.

Nehammer zeigt Verständnis für Ungarn

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, forderte am Montag daher ein Ölembargo zur Not auch ohne Ungarn. "Wenn Ungarn nicht bereit ist, die Blockade aufzugeben, muss es möglich sein, den Langsamsten zurückzulassen, damit der Rest der EU vorangehen kann", sagte Weber den Sendern RTL und ntv. Orbán dürfe der EU "nicht auf der Nase herumtanzen". Sanktionen müssen jedoch grundsätzlich von den 27 EU-Staaten einstimmig beschlossen werden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird Österreich am Gipfel vertreten.

Nehammer hat im Streit um das EU-Embargo gegen russisches Öl Verständnis für Ungarn gezeigt. Dass Ungarn dementsprechend Kompensationen fordere, "diesen Weg unterstützt Österreich", so Nehammer vor einem EU-Sondergipfel am Montag in Brüssel. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es bei dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen zu einer Lösung kommen wird. Gleichzeitig machte er die EU-Kommission für die hitzige Debatte um das Ölembargo verantwortlich.

Einigung wahrscheinlich

"Ich bin sehr erstaunt darüber, welchen Weg die EU-Kommission gewählt hat, dieses schwierige Thema für den Rat vorzubereiten", kritisierte Nehammer die Brüsseler Behörde. Normalerweise verhandle man mit den Gesprächspartnern, bevor man ein Ergebnis verkündet, die EU-Kommission habe diesmal einen anderen Weg gewählt. "Es wird jetzt auf großer Bühne die Diskussion geführt", so der Bundeskanzler.

Es sei auch ein "wichtiges Thema für Österreich", betonte Nehammer. Hierzulande bestehe zwar keine große Abhängigkeit von Erdöl, allerdings von Erdgas. Deshalb brauche aus Österreich die Solidarität der Mitgliedsstaaten. "Es muss für die Länder möglich sein, die Sanktionen mitzutragen", sagte der Bundeskanzler. Er zeigte sich trotz der Differenzen zuversichtlich, dass sich die EU-Chefs beim Sondergipfel auf ein Ölembargo würden einigen können. Die Erfahrungen mit EU-Ratstreffen der vergangenen Monate hätten ihn "gelehrt, dass eine hohe Lösungsbereitschaft gegeben" ist. (APA, 30.5.2022)