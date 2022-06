Als erstes Objekt dieser Dauerpräsentation, mit der Ende 2023 das neue Wien-Museum eröffnet werden soll, wird bereits Mitte Juli der alte Prater-Wal eingebracht. Anders sei die Einbringung des zehn Meter langen Objekts, das künftig von der Decke hängen soll, nicht zu bewerkstelligen, schilderte Projektleiter Heribert Fruhauf. Erst danach werde ein Zwischengeschoß im imposanten hohen Atrium eingezogen, in dem in lichter Höhe eine in den Luftraum ragende inverse Betontreppe an Piranesi oder M. C. Escher erinnert.