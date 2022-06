Österreich hätte die EU-Vorgaben bereits im Dezember umsetzen sollen. Am Freitag schickt das Arbeitsministerium nun ein Gesetz in Begutachtung

Die EU leitete ihre Gesetzesinitiative im Jahr 2018 ein, nachdem etwa das Datenleck bei Facebook oder die Informationen aus den Panama-Papers bekannt geworden waren – durch Whistleblower. Foto: AP/Virginia Mayo

Mit knapp sechs Monaten Verspätung wird das Arbeitsministerium am Freitag einen Gesetzesentwurf zum Schutz von Whistleblowern vorlegen. Die Koalitionspartner waren sich in entscheidenden Fragen lange nicht einig, jetzt gibt es offenbar einen Kompromiss.

Das Gesetz folgt einer EU-Vorgabe und soll einheitliche Schutzstandards für Hinweisgeber schaffen, die im öffentlichen oder im privaten Bereich Missstände aufdecken. Unternehmen ab 50 Beschäftigten und Behörden sind künftig dazu verpflichtet, Kanäle einzurichten, über die Whistleblower anonym Meldungen abgeben können. Neben internen Meldestellen soll es zusätzlich eine externe Meldestelle beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung geben.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Missstände oder kriminelle Machenschaften aufdecken, müssen zudem umfassend vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie Kündigung oder Gehaltskürzung geschützt werden. Verboten ist auch Mobbing, Diskriminierung oder Rufschädigung der betroffenen Person. Wer Hinweisgeber behindert, unter Druck setzt oder ihre Identität aufdeckt, dem drohen künftig Verwaltungsstrafen.



"EU-Vorgaben erfüllt"

Die Europäische Union legt zwar einheitliche Schutzstandards fest, im Detail haben die nationalen Gesetzgeber aber Spielräume – und das in wesentlichen Punkten. Die Richtlinie schützt Whistleblower nämlich nur dann, wenn sie Verstöße gegen EU-Recht wie Wettbewerbs-, Vergabe- oder Datenschutzrecht melden. Aus Sicht von Expertinnen und Experten wäre es daher dringend notwendig, die Vorgaben auch auf nationales Recht auszudehnen, sodass etwa auch das Korruptionsstrafrecht erfasst ist. Auch die EU-Kommission gab dahingehend eine Empfehlung ab.

Das Arbeitsministerium habe sich dafür eingesetzt, dass "alle Vorgaben der Europäischen Kommission im Gesetzesentwurf enthalten sind", heißt es in einer Presseaussendung, die die Regierung am Freitag veröffentlicht hat. Dem Entwurf liege aber auch der Anspruch zugrunde, "finanzielle und personelle Mehrbelastungen, die durch die Errichtung von Meldestellen" entstehen, "möglichst gering zu halten".

"Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz", teilte Vizekanzler Werner Kogler in der Aussendung mit. Besonders positiv sei, dass "die Meldungen an die zuständige Stelle anonym erfolgen können."

Österreich hätte die Richtlinie bereits vergangenen Dezember umsetzen müssen. Anfang des Jahres leitete die EU-Kommission dann ein Vertragsverletzungsverfahren ein. In der Aussendung heißt es nun, dass sich die Umsetzung der EU-Vorgaben aufgrund intensiver Verhandlungen und der Klärung vereinzelter offener Punkte verzögert habe. Nur vier EU-Staaten hätten die Richtlinie fristgerecht umgesetzt. (gra, japf, 4.6.2022)