Mit der ferngesteuerten Drohne sollen Amokläufe in Schulen gestoppt werden. Foto: Axon

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das US-Unternehmen Axon an einer Drohne mir integrierten Elektroschockern arbeite – mit dem Ziel, damit gegen Amokläufer vorzugehen. Ein Mitglied des zum Unternehmen gehörenden Ethik-Ausschusses teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass das Vorhaben zu acht Austritten aus dem zwölfköpfigen Panel geführt habe.

Nach der Schießerei vom 24. Mai in einer Schule in Uvalde, Texas, bei der 21 Menschen getötet wurden, gab Axon vergangene Woche bekannt, dass das Unternehmen an einer Drohne arbeite, die aus der Ferne bedient werden kann, um einen Taser auf ein bis zu 12 Meter entferntes Ziel abzufeuern. "Angesichts des Feedbacks pausieren wir die Arbeit an diesem Projekt und konzentrieren uns darauf, den besten Weg nach vorne zu finden", sagte Chief Executive Rick Smith am Sonntag in einer Erklärung.

Smith betonte, es sei bedauerlich, dass einige Mitglieder des Ethik-Beratungsgremiums "beschlossen haben, sich zurückziehen, bevor wir ihre technischen Fragen gehört haben oder die Möglichkeit hatten, ihre technischen Fragen zu beantworten". (Reuters/red, 6.6.2022)