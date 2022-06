Apple hat keinen Anspruch auf den Werbe-Claim "Think different", entschied das Gericht der Europäischen Union. Foto: Reuters / Mike Segar

Luxemburg/Cupertino /Biel – Apple hat im Streit um den Werbeslogan "Think different" mit dem Schweizer Uhrenhersteller Swatch eine Niederlage vor dem EU-Gericht kassiert. Das Gericht in Luxemburg lehnte am Mittwoch eine Klage des US-iPhone-Konzerns gegen eine vorherige Entscheidung des EU-Amts für geistiges Eigentum (EUIPO) ab. Dieses hatte entschieden, dass der Schweizer Uhrenhersteller den Slogan "Tick different" als Marke schützen dürfe.

Apple sah in dem Slogan eine zu starke Ähnlichkeit zum eigenen Spruch "Think different". Diesen benutzte das US-Unternehmen erstmals 1997 in einer Werbekampagne. Auf Antrag des Schweizer Unternehmens erklärte EUIPO vor sechs Jahren den Werbespruch jedoch mangels ernsthafter Benutzung für verfallen. (APA, dpa, 8.6.2022)