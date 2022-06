Gatsch und Matsch sollten dem Publikum beim Nova Rock heuer wieder egal sein. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Der Regen hat das Nova-Rock-Festival weiter fest im Griff: Nachdem die Veranstalter bereits in den vergangenen Tagen mit dem aufgeweichten Boden zu kämpfen hatten, wurde nun am Donnerstag der Einlass aufs Kerngelände auf 14 Uhr verschoben. Die Auftritte der Bands Blues Pills und Cemetery Sun mussten daher abgesagt werden. Weitere Updates sollen via Social Media kommuniziert werden.

Die Anreise zum Festival, das heuer erstmals seit zwei Jahren wieder stattfindet, solle man möglichst nach hinten schieben. "Die Parkplätze sind nur schwer befahrbar, speziell für Caravans, darum bitten wir euch, eure Anreise auf den frühen Nachmittag zu planen", hieß es auf der Facebook-Seite des Nova Rock. Zudem wurden die Besucher angehalten, Gummistiefel bzw. festes Schuhwerk und Regenschutz mitzubringen.

Alles nass und gatschig

In Nickelsdorf hat es Donnerstagvormittag geschüttet. "Alles ist nass und gatschig", stellte ein Polizeisprecher fest. Die Veranstalter hätten am Mittwoch noch alles unternommen und Schotter und Hackschnitzel auf dem Gelände verteilt. Die Verkehrslage war unter Kontrolle, es gab keine Staus, auch in der Nacht auf Donnerstag seien nur wenige Besucher angereist. Möglicherweise überlegten es sich manche und verschoben die Anreise auf einen späteren Zeitpunkt, meinte er.

Das Nova Rock erlebt nach einer durch die Pandemie bedingten zweijährigen Pause einen Besucheransturm. Alle vier Tage zusammengerechnet werden 225.000 Gäste erwartet, die sich auf Acts wie Muse, Placebo, Seiler & Speer, Volbeat und Deichkind freuen dürfen. Die Veranstaltung ist damit ausverkauft. (APA, 9.6.2022)