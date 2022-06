Am Samstag zieht zum 26. Mal die Wiener Regenbogenparade über die Wiener Ringstraße, um für die Rechte der LGBTQI-Community zu demonstrieren. Nach einem Jahr der Corona-bedingten Pause und der abgespeckten Version ohne Fahrzeuge im vergangenen Jahr erwarten die Veranstalterinnen heuer wieder rund 200.000 Teilnehmende. Die Regenbogenparade ist der Höhepunkt der Vienna Pride mit dutzenden Veranstaltungen im Rahmenprogramm. Doch einige Events der Vienna Pride bleiben auch 2022 virtuell. Das nächste Pride Village am Rathausplatz etwa soll es erst 2023 geben.

Vergangenes Jahr durften an der Wiener Regenbogenparade keine Fahrzeuge teilnehmen. Heuer ist das wieder möglich. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Bei der größten LGBTQI-Veranstaltung Österreichs unter dem Motto "Pride against hate – make love not war!" möchten die Veranstalterinnen ein deutliches Zeichen setzen, erklärte Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl. "Die letzten beiden Jahre waren schwer." Man könne bereits Rückschritte bezüglich Übergriffen und Hass im Netz beobachten. Im Mittelpunkt der Vienna Pride steht heuer der russische Angriffskrieg bzw. Solidarität mit der Ukraine. Ann-Sophie Otte, Obfrau der Hosi (Homosexuelle Initiative) Wien, verwies diesbezüglich vor kurzem auf Vertriebene aus der Community, die in Polen gelandet sind – "dem für LGBTQI-Menschen vielleicht unsichersten EU-Land".

Ab 11.30 Uhr sammeln sich die Teilnehmenden rund um den Rathausplatz. Um 13 Uhr startet dann die Demo – gegen die Fahrtrichtung – um den Ring. Die Route passiert das Parlament, die Staatsoper, den Schwedenplatz und die Universität Wien, bis die Demonstration wieder den Rathausplatz erreicht. Die Spitze der Parade wird dort gegen 17 Uhr erwartet, wo etwa eine Stunde später die Abschlusskundgebung stattfindet. Diese startet mit einer Gedenkminute, um an jene Menschen zu erinnern, die an der Immunschwächekrankheit HIV/Aids verstorben sind oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Opfer eines Gewaltverbrechens wurden.

Demo gegen Gegendemo

Auch innerhalb des Rings wird am Samstag demonstriert. Ab 14 Uhr treffen sich Abtreibungsgegner, Fundamental-Christen und Rechte zum "Marsch für die Familie".

Und auch dagegen wird protestiert. Schon eine Stunde vorher – also um 13 Uhr – rufen Gegendemonstranten zur feministischen Gegenkundgebung auf der Kärntner Straße auf.

Staus in der Innenstadt

Die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ erwarten aufgrund der Regenbogenparade und der damit einhergehenden stundenlangen Ringsperre entsprechende Verzögerungen. Die erste Ringsperre wird gegen 8.30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen.

Im Zuge der Parade wird sowohl die Ringstraße als auch der Franz-Josefs-Kai bis etwa 19.30 Uhr komplett gesperrt sein, wie der ARBÖ ankündigte. "Am Samstag gilt der Tipp an die Autofahrer, den Ring und Franz-Josefs-Kai ebenso wie die Zweierlinie möglichst zu meiden und großräumig zu umfahren", heißt es in einer Aussendung. Staus auf den Ausweichstrecken würden "erfahrungsgemäß vor allem am Nachmittag nicht ausbleiben".

Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Unterer und Oberer Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechter Wienzeile und Burggasse geben, informiert auch der ÖAMTC. Und erinnert auch daran, dass die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai während der Sperre nicht möglich sein wird.

Auch Öffis betroffen

Während der Parade werden auch die Straßenbahnlinien 1, 2, 31, 71 und D sowie die innerstädtischen Buslinien kurz geführt oder umgeleitet. Wer in die Innenstadt will, sollte möglichst auf die U-Bahnen umsteigen. Am besten, man weicht auf die Linien U1, U2, U3 oder U4 aus. (ook, 11.6.2022)