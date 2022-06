Die Downhiller lieferten sich Samstag eine Schlammschlacht, die für Vali Höll bitter, für Andreas Kolb wiederum großartig endete. Stigger und Mitterwallner sind am Sonntag am Start

Der Schladminger Andreas Kolb, der für den britischen Atherton-Rennstall fährt, holte beim Heim-Weltcup in Leogang sensationell den fünften Platz. Foto: APA/EXPA/JFK

Leogang – Was für ein Rennen! Der Downhill-Weltcup gastierte am Samstag im Salzburger Leogang und lieferte den Zuschauern ein echtes Spektakel. Durch die Regenfälle Anfang der Woche war der Kurs eine einzige Schlammpiste. Die Strecke verlangte den Läuferinnen und Läufern alles ab, und für manche, wie die Französin Marine Cabirou, wird es wohl das letzte Rennen der Saison gewesen sein. Nach einem bösen Sturz landete Cabirou direkt auf dem Rücken und brach sich dabei drei Wirbel. Über Social Media ließ sie ihre Fans wissen, dass es ihr den Umständen entsprechend gut gehe und sie bereits ans Comeback denke.

Erfolgreicher lief der Tag für die Schweizerin Camille Balanche, die sich mit einem unglaublich kontrollierten, aber dennoch schnellen Ritt ihren dritten Leogang-Sieg in Folge holte – ein Rekord bei den Damen. Unglaubliche elf Sekunden Vorsprung lagen zwischen Balanche und der zweitplatzierten Myriam Nicole (FRA). Platz drei ging an die Italienerin Eleonora Farina. Die restlichen Podiumsplätze – beim Downhill stehen die ersten fünf am Stockerl – gingen an die schottische Überraschungsfrau des Tages, Louise-Anna Ferguson, sowie die routinierte Slowenen Monika Hrastnik.

Kolb sensationell auf Platz fünf

Österreich Downhill-Star Valentina Höll, die im Vorjahr den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte, musste sich beim Heimrennen mit dem undankbaren sechsten Platz begnügen. Für die ehrgeizige Saalbacherin wohl eher eine Niederlage. Höll attackierte in ihrem Lauf, wo immer es ging, doch es wollte nicht sein. Letztlich fehlten ihr über 24 Sekunden auf den Sieg.

Besser lief es für die Herren. Allen voran den Schladminger Andreas Kolb, der sich bei der Schlammschlacht sensationell seinen ersten Stockerlplatz holte. Als Fünfter ließ er Topstars wie Loris Vergier oder Finn Iles hinter sich. Nur der rasende Franzose Amaury Pierron (Platz vier), der Spanier Angel Suarez (Platz drei), Regen-Experte Danny Hart aus Großbritannien (Platz zwei) und Sieger Matt Walker, ebenfalls Brite, waren schneller. Für Walker war es der erste Weltcupsieg, dementsprechend groß war die Freude. Österreichs David Trummer, der in Leogang bei ähnlichen Verhältnissen vor zwei Jahren Vize-Weltmeister wurde, landete am soliden 13. Platz.

Stigger und Mitterwallner live im Einsatz

Am Sonntag stand Crosscountry am Rennprogramm in Leogang. Mit Mona Mitterwallne rund Laura Stigger hat Österreich bei den Damen zwei Sieganwärterinnen am Start. Doch Mitterwallner war bereits am Start ein größeres Sturzgeschehen verwickelt, das sie um die Siegchancen gebracht haben dürfte. Das Rennen läuft derzeit und kann hier live mitverfolgt werden. Wir werden die Ergebnisse an dieser Stelle nachliefern. Aktuell liegt Laura Stigger auf Platz drei und attackiert – überraschenderweise – auf dem Hardtail. Mitterwallner versucht, sich zurückzukämpfen, scheint aber heute das Pech gepachtet zu haben. (Steffen Arora, 12.6.2022)