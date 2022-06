Einmal muss es noch gehen: Österreichs Fußballteam gastiert am Montagabend in Dänemark. Nicht nur David Alaba fällt aus. Ralf Rangnick stellt Heinz Lindner ins Tor

In dieser Galerie: 2 Bilder Teamchef Ralf Rangnick geht davon aus, dass man Dänemark trotz des 1:2 von Wien durchaus schlagen kann. Sofern die Frische passt. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger Heinz Lindner bekommt in Kopenhagen die nächste Chance. Er duelliert sich mit Patrick Pentz um den Job im österreichischen Tor. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Nations League im Ticker: Dänemark vs. Österreich, Mo., 20.45 Uhr

Am Sonntagnachmittag flog das österreichische Fußballteam nach Kopenhagen, um am Montagabend (20.45 Uhr, ORF 1) im Parken-Stadion das letzte Viertel zu absolvieren, logischerweise gegen Dänemark. Das Abschlusstraining wurde gestrichen, Ralf Rangnick wollte seine Spieler nicht überstrapazieren, ihre Körper schonen. Vier Partien innerhalb von elf Tagen grenzen an Wahnwitz. Allerdings sind sämtliche Nationen von diesem Stress betroffen, es herrschte also Gerechtigkeit, ganz Europa kriecht auf dem Zahnfleisch. Kapitän David Alaba, Stefan Posch und Max Wöber fallen aus, sie sind verletzt. Alaba reiste trotzdem nach Dänemark.

Die ersten drei Viertel wurden gemeistert, das Team vermochte über sehr weite Strecken zu überzeugen, das sah nach attraktivem, strukturiertem Fußball aus. 3:0 gegen Kroatien, 1:2 gegen Dänemark (viel Pech!), am Freitag im Happel-Stadion ein 1:1 gegen Weltmeister Frankreich. Zwischenrang zwei in der League A, Gruppe 1.

Der Perfektionist

Rangnick hat voll eingeschlagen. Der 63-jährige Deutsche hat Strategien, denkt konzeptionell, reagiert rasch, ist ein Perfektionist. Und er fällt nicht der Zufriedenheit anheim, es ist eine mentale Wende eingetreten. Schwaben wird folgendes Motto nachgesagt: Nicht schimpfen ist Lob genug.

Rangnick steigerte das sogar. Er war nach dem Remis gegen die Franzosen verärgert. Über den Ausgleich des genialen Kylian Mbappé in der 83. Minute. So etwas dürfe nicht passieren, im eigenen Stadion in einen Konter laufen, das geht gar nicht. In seiner Analyse spielte es kaum eine Rolle, dass Frankreich speziell in der zweiten Halbzeit überlegen war und einen Dauerdruck aufgebaut hat. Vorgänger Franco Foda hatte immer darauf hingewiesen, "dass es auch einen Gegner gibt". Rangnick befasst sich nahezu ausschließlich mit der eigenen Mannschaft. Dass Frankreich stärker als Österreich ist, bedarf keiner ausführlichen Erklärungen, es sollte bekannt sein. "Im Fußball geht es immer ums Gewinnen."

Der Psychologe

Die Kicker haben ein neues Selbstbewusstsein entdeckt. Sie dürfen über ein Unentschieden gegen einen großen Gegner jammen. Sie sollen es sogar. Rangnick wendet eine interessante, erfolgversprechende Psychologie an.

In den drei Partien gab es viele Sieger und nur wenige Verlierer. Tormann Patrick Pentz (25) war gegen Frankreich überragend und gegen Dänemark sehr stark. In Kopenhagen ist wiederum Heinz Lindner an der Reihe, er ließ sich in Kroatien nichts zuschulden kommen. Pentz verlässt die Wiener Austria, nach den zwei Bewerbungsschreiben wird er einen renommierten Arbeitgeber finden. Rangnick hat sich noch nicht festgelegt. "Wichtig ist, dass Torleute bei den Vereinen Praxis erhalten." Lindner hat in Basel einen Vertrag, ist aber nur die Nummer zwei. Er tendiert zu einem Wechsel. Pentz passt perfekt ins System (4-4-2 oder 4-2-2-2), er ist ein hervorragender Kicker, könnte in der Regionalliga durchaus als Feldspieler reüssieren. Aber das ist nicht sein Ziel. Martin Fraisl dürfte trotz guter Trainingsleistungen im Rennen um die Nummer eins kein Thema mehr sein.

Extrem überzeugt haben die Innenverteidiger Gernot Trauner und Kevin Danso, Wöber zeigte links in der Viererkette deutlich auf. Im Zentrum geigten und rannten Nicolas Seiwald, Konrad Laimer und Xaver Schlager, auf Marcel Sabitzer war Verlass. Sie alle haben eine Red-Bull-Vergangenheit, Seiwald (noch) eine Gegenwart. Alaba und Marko Arnautovic sind ohnedies gesetzt. Im Angriff hat sich Andreas Weimann als Verstärkung erwiesen. Vorerst keine Bäume ausgerissen haben Karim Onisiwo, Sasa Kalajdzic, Christoph Baumgartner und Stefan Lainer. Rangnick: "Wir haben einen tollen Teamspirit."

Einmal geht es noch, man kennt Dänemark, das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Partie wird keine Überraschungseier bringen.

Das Wunder

Rangnick wird kurzfristig entscheiden, wer letztendlich der Startelf angehört. "Es geht um die Frische, darum, wer noch ausreichend Körner für das Spiel hat. Ich weiß es noch nicht." Kollege Kasper Hjulmand wird auch die Muntersten einsetzen. Christian Eriksen könnte dabei sein. Am 12. Juni 2021 erlitt er bei der EM gegen Finnland im Parken-Stadion einen Herzanfall. Er musste wiederbelebt werden, ihm wurde ein Defibrillator eingesetzt. Mittlerweile ist der 30-Jährige bei Brentford und im Team eine Fixgröße. Rangnick: "Es ist ein Wunder."

Rechtsverteidiger Christopher Trimmel sagt: "Natürlich sind wir in der Lage, die Dänen zu schlagen. Wir müssen lediglich die kleinen und großen Fehler vermeiden." (Christian Hackl, 12.6.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Fußball-Nations-League – Liga A, Gruppe 1, 4. Runde:

Dänemark – Österreich (Kopenhagen, Parken-Stadion, Montag, 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Hernández/ESP)

Dänemark: Schmeichel (Leicester) – Vestergaard (Leicester), Christensen (Chelsea), Andersen (Crystal Palace) – Kristensen (Red Bull Salzburg), Jensen (Brentford), Eriksen (Brentford), Höjbjerg (Tottenham), Maehle (Atalanta Bergamo) – Braithwaite (FC Barcelona), Skov Olsen (Club Brügge)

Ersatz: Iversen (Leicester), Vindahl (Alkmaar) – Nelsson (Galatasaray), Boilesen (FC Kopenhagen), Wass (Atletico Madrid), Stryger Larsen (Udinese), Billing (Bournemouth), Damsgaard (Sampdoria Genua), Skov (Hoffenheim), Wind (Wolfsburg), Cornelius (Trabzonspor)

Es fehlen: Delaney (vorzeitiger Urlaub), Dolberg, Kjaer, Nörgaard, Lindström, Rönnow, Poulsen (alle verletzt)

Österreich: Lindner (Basel/31 Länderspiele) – Trimmel (Union Berlin/22/1 Tor), Trauner (Feyenoord Rotterdam/7/1), Danso (Lens/9/0), Friedl (Werder Bremen/5/0) – Sabitzer (Bayern/63/12), N. Seiwald (Salzburg/6/0), D. Ljubicic (Köln/3/1), Wolf (Swansea City/0) – Kalajdzic (Stuttgart/14/4), Gregoritsch (Augsburg/38/7)

Ersatz: Pentz (Austria/3), Fraisl (Schalke/0) – Lainer (Mönchengladbach/36/2), Laimer (RB Leipzig/23/2), X. Schlager (Wolfsburg/28/2), Lazaro (Benfica Lissabon/35/3), Wimmer (Arminia Bielefeld bzw. Wolfsburg/0), Weimann (Bristol City/18/1), Onisiwo (Mainz/17/1), Baumgartner (Hoffenheim/21/6), Arnautovic (Bologna/101/33)

Es fehlen: Lienhart (erkrankt), Alaba, Wöber, Hinteregger, Grillitsch, Posch (alle verletzt)

Parallelspiel (20.45 Uhr): Frankreich – Kroatien

Nächste Runde am 22. September (jeweils 20.45 Uhr): Frankreich – Österreich, Kroatien – Dänemark