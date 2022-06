Vor der Pandemie konnte London Gatwick im Sommer rund 900 Flüge abwickeln. Derzeit sind es wegen Personalmangels nur zwischen 825 und 850. Foto: AP / Alberto Pezzali

Nach dem Reisechaos zu Pfingsten an britischen Flughäfen beschränkt der Londoner Gatwick Airport seine Kapazität. Wie der Flughafen am Freitag mitteilte, sollen im Juli maximal 825 Starts und Landungen stattfinden. Im August sollen es 850 sein. Normalerweise kann Gatwick im Hochsommer rund 900 Flüge abwickeln.

Mit der Maßnahme sollen kurzfristige Flugausfälle verhindert werden, hieß es in der Mitteilung. Hintergrund ist, dass Fluggesellschaften und Unternehmen in der Flugzeugabfertigung in der Pandemie viele Mitarbeiter gekündigt haben, die nun angesichts sprunghaft angestiegener Nachfrage fehlen. Zigtausende Passagiere waren von dem Flugchaos zu Pfingsten betroffen. Wie viele bereits geplante Flüge durch die neue Regelung nun ausfallen werden, teilte der Flughafen nicht mit. Der überwiegende Teil der Flüge werde aber stattfinden.

Auch Easyjet streicht Flüge

Ganz ähnliche Entwicklungen gibt es derzeit etwa bei der Airline Easyjet. Ein Warnstreik hat Fluggästen vergangene Woche den Start in den Urlaub verdorben. Unter anderem fielen Flüge nach Nizza, Mallorca, Amsterdam, Malaga, Kopenhagen und London aus. Nach Angaben von Easyjet strich die Airline rund 20 von 130 Flügen. Ebenfalls wegen Personalmangels hat Easyjet bereits einen Teil seiner Flüge im Sommer gestrichen. Es bleiben dann noch etwa 100 Flüge am Tag. (red, APA, 17.6.2022)