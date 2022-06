Die Mediengruppe Österreich will Klagen gegen "Heute"-Chefredakteur Nusser einbringen. Foto: derStandard.at

Wien – Nach einem Tweet von "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser kündigt die Mediengruppe Österreich in einer Aussendung Klagen gegen ihn wegen Kreditschädigung sowohl auf Unterlassung wie auf Schadenersatz "in voller Höhe" an. Nusser habe "falsche und geschäftsschädigende Gerüchte über Kredit-Vereinbarungen der Mediengruppe Österreich" verbreitet, heißt es in der Aussendung, "eine kurze Rückfrage bei der Mediengruppe Österreich hätte gereicht, um zu klären, dass die Informationen falsch sind". Nusser hat am Sonntag auf Twitter über einen angeblichen Termin kreditgebender Banken am Montag berichtet.

Bei der Unicredit Bank Austria verwies ein Sprecher am Sonntag auf Anfrage nach Nussers Tweet auf eine frühere Stellungnahme: "Wir geben zu Kunden- oder Geschäftsbeziehungen grundsätzlich keinen Kommentar ab, weder zu tatsächlichen noch zu vermeintlichen". (red, 19.6.2022)