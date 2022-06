Ausschreibung im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" am Wochenende

RSO-Chefdirigentin Marin Alsop. Foto: ORF/RSO/Lukas Beck

Wien – Der ORF sucht eine oder einen Hauptabteilungsleiter/in Koordination Kulturprogramme, die Abteilung ist für das ORF-Radiosymphonieorchester (RSO) und das ORF Radiokulturhaus zuständig für "Führung, Koordination und Administration der Kulturprogramme, die Gestaltung des Orchesterprogramms oder die Beauftragung des ORF Radiokulturhauses mit der Planung und Durchführung von programmfähigen Veranstaltungen im Sinne des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags des ORF" oder auch die "Weiterentwicklung des Standortes Funkhaus zum kulturellen Aushängeschild".



Gesucht wird "eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die sich mit den künstlerischen und betrieblichen Zielen der beiden Kulturinstitutionen identifiziert und diese in ihren zahlreichen Facetten weiter entwickelt", heißt es auf der.orf.at/Jobs, Gehalt: mindestens 75.262,54 brutto jährlich.

Künstlerische RSO-Leitung ausgeschrieben

Neben diesem Managementjob für das RSO und das Radiokulturhaus sucht der ORF auch eine Künstlerische Leitung für sein Radiosymphonieorchester, Aufgaben sind etwa "Planung und Gestaltung des Orchesterprogramms in Abstimmung mit der Hauptabteilungsleitung Koordination Kulturprogramme, Verantwortung für die Stärkung der Marke RSO Wien oder Künstlerische Konzeption, Planung und Realisierung von Konzerten, Tourneen und Tonträgeraufnahmen in Abstimmung mit der Hauptabteilungsleitung Koordination Kulturprogramme", Gehalt: mindestens 59.456,18 Euro brutto jährlich. Beide Jobs wurden am Wochenende im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" ausgeschrieben. (red, 19.6.2002)