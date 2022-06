Die Kombination von Wellness und Wasser ist zwar wie füreinander geschaffen, jedoch nicht ganz leicht zu finden, stellt "Relax Guide"-Herausgeber Christian Werner fest: "Nur wenige Wellnesshotels haben das Glück, wirklich direkt an einem See zu liegen und ihren Gästen einen direkten Zugang zum Wasser bieten zu können." Die Redaktion hat die zehn besten Wellnesshotels am See ausgewählt – und lässt uns auch wissen, warum. Die Lilien entsprechen dem Bewertungssystem des Wellnesshotelführers: je mehr Lilien, desto besser.

Hochschober ****s, Kärnten, drei Lilien (17 Punkte)



Der Hochschober gilt seit Jahren als Klassiker. Die diesjährige Sommersaison bringt einige Neuerungen mit sich: Das Hallenbad wird modernisiert und neue Ruhezonen werden geschaffen, ein Holzhaus am See bietet Raum für Yoga und Fitnessgeräte, und die Behandlungsräume erhalten ein Facelift. Außerdem warten ein authentischer Hamam und ein beeindruckendes 24 Meter langes und zehn Meter breites Freibecken, das, nach unten offen, in den eiskalten Bergsee hineingebaut wurde. Unvergleichlich sei das Frühstücksbuffet, für alle Mahlzeiten werden vegane Alternativen geboten. Empfehlenswert auch für Familien, da es täglich Kinderbetreuung gibt.

Kollers ****s, Kärnten, drei Lilien (17 Punkte)



Ein Haus mit mediterranem Flair mitten in Kärnten: das Kollers mit großer Terrasse und herrlichem Ausblick. Dank des Hideaway-Charakters kommen besonders Paare auf ihre Kosten. Das Lieblingszimmer der Redaktion ist die Bootshaus-Suite direkt am Ufer – mit offenem Kamin und traumhaftem Panorama. Im Sommer lockt der Millstätter See mit seinen schier unzähligen Aktivitäten von Schwimmen bis Segeln oder Wasserski. Ein Highlight ist zudem der direkt in den See gebaute, ganzjährig beheizte Pool. Die Küche ist ausgezeichnet, das "Dinner for two" auf einer Palmeninsel wird mitten auf dem See von einem Butler per Boot serviert.

Schloss Seefels *****, Kärnten, drei Lilien (17 Punkte)



Schöne Stunden in traumhafter Lage am Seeufer samt eigener Liegewiese und Badesteg: Nach einer umfangreichen Modernisierung erstrahlt das Schloss in neuem Glanz. Alle Zimmer wurden renoviert, der herrliche Ausblick über den See und auf die Karawanken in der Ferne bleibt freilich derselbe. Ebenfalls komplett erneuert wurde das Spa, absolutes Highlight ist nach wie vor das Seebad: ein auch im Winter nahezu tropisch warmer Pool direkt im See. Die Restaurantterrasse wurde erweitert, sodass nun alle Gäste die Möglichkeit haben, im Freien zu speisen. Serviert werden ein sehr gutes Frühstück und eine ausgezeichnete Küche. Auch für Kinderbetreuung ist gesorgt.



Haldensee ****, Tirol, zwei Lilien (15 Punkte)



In herrlicher Lage mit direktem Zugang zum Haldensee liegt das gleichnamige Hotel für Gäste ab 16 Jahren. Das Ambiente ist reduziert und zeitgemäß, ein besonderes Merkmal ist der großartige Ausblick: Alle Zimmer, der Wellnessbereich und das Restaurant sind seeseitig ausgerichtet und mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, die den Blick auf die unverbaute Natur freigeben. Wem der See zu kühl ist – maximal 22 Grad im Sommer –, der kann sich Neoprenanzüge ausleihen oder im wohlig warmen Außenpool schwimmen, auch SUP-Boards gibt es zur Gratisleihe.

Ebners Waldhof am See ****s, Salzburg, eine Lilie (14 Punkte)



Das malerische Salzkammergut mit dem Fuschlsee ist die Kulisse von Ebners Waldhof am See. Im Sommer gibt es in dem kinderfreundlichen Haus eine Vielzahl an kostenlos zu nutzenden Einrichtungen, darunter etwa Badestrand, Ruderboote, Fitnessparcours im Wald, Golfplatz oder Joggingpfad um den See. Das Spa bietet unter anderem sechs Pools, sieben Saunen und eine Wasserrutsche für die Kleinen. Fabelhaft sind auch die Restaurantterrassen. Für eine gelegentliche Auszeit für die Eltern ist ebenso gesorgt: Es gibt eine Betreuung von Kindern ab drei Jahren.



Enzian Seehotel ****, Kärnten, eine Lilie (14 Punkte)



Ein stilvolles kleines Haus in herrlicher Lage am Weißensee. Nur 20 Zimmer gibt es, die ländlichen befinden sich im wunderschönen alten Landhaus mit knarrenden Treppen. Die Betten garantieren besten Schlaf, und der traumhafte Ausblick von Balkon oder Terrasse belebt die Sinne. Auf Stelzen im Wasser ruht das kleine Spa-Haus, es erfreut mit schönen Ruheliegen, FKK-tauglichem Zugang zum Wasser sowie mit zwei Saunen. Ruderboote, Tretboote sowie SUP-Boards gibt es zur Gratisleihe. Die erfrischende Herzlichkeit der Gastgeberinnen und ihres Teams macht Freude, ebenso wie die köstlichen hausgemachten Mehlspeisen. Für Kind und Kegel ist das Hotel nicht geeignet.

Grandhotel Zell am See ****s, Salzburg, eine Lilie (14 Punkte)



Einst der Treff gekrönter Häupter: Ein kleines Juwel in der wohl schönsten Lage des Orts ist dieses Grandhotel mit Belle-Époque-Fassade und Spielcasino, und das auf einer privaten Halbinsel im Zeller See. Im Dachgeschoß befindet sich ein luxuriöser Adults-only-Wellnessbereich, und der Ausblick ist grandios. Auch einen Spa für Familien gibt es, es bietet direkten Seezugang mit privatem Badestrand, wo Liegewiese, Tretboote und ein Steg zum Plantschen sowie Sonnetanken einladen. Auf der Seeterrasse werden nachmittags frisch gerösteter Kaffee und Strudel aus der Grandhotel-Patisserie gereicht. Für Kinder ab drei Jahren gibt es täglich Betreuung.

Einwaller Seehotel, Tirol, eine Lilie (13 Punkte)



Ein familiengeführtes Boutique-Hotel in prominenter Lage, es ist vom Ufer des Achensees nur durch eine Straße getrennt. Ebendort befindet sich die hoteleigene Badeplattform samt Liegendeck. Wer sich nach einem erfrischenden Bad im See etwas Süßes gönnen möchte, kann sich ein hausgemachtes Eis am Eiswagen holen. Ein besonderes Erlebnis ist eine Nacht unter freiem Himmel im sogenannten Tausend-Sterne-Zimmer neben dem Spa. Letzteres findet man im Dachgeschoß, es bietet ein herrliches Panorama, ein Sonnendeck, drei Saunen und ausgezeichnete Massagen. Für einen Familienurlaub ist das Haus eher ungeeignet.

Seevilla Wolfgangsee ****, Oberösterreich, eine Lilie (13 Punkte)



Ein blitzsauberes Haus in prominenter Lage direkt am See und nur ein paar Minuten vom Zentrum entfernt. Von den Zimmern genießt man einen wunderbaren Ausblick, eines ist auch mit privater Sauna zu haben. Im kleinen Spa warten ein Außenpool, sehr angenehme Ruhezonen und eine Liegewiese am Ufer. Nach dem Saunieren in den drei Saunen kann man sich dank direktem Seezugang mit einem Sprung im See erfrischen. Die Restaurantterrasse erfreut mit Morgen- und Abendsonne, frühstücken kann man hier bis 11.30 Uhr. Für Kinder ist das Haus eher ungeeignet.

Villa Postillion am See ****, Kärnten, eine Lilie (13 Punkte)



Am Ufer des Millstätter Sees liegt dieses moderne, sympathische Strandhotel mit tollem Infinity-Pool. Die meiste Zeit des Jahres ist das Haus Erwachsenen ab 16 Jahren vorbehalten, im Juli und August sind auch Familien herzlich willkommen. Die Zimmer bieten einen schönen Ausblick, berührende Sonnenuntergänge inklusive. Noch romantischer wird es im sogenannten Sternenbiwak, einem kleinen Holzhäuschen mit teilweise verglastem Dach und eigener Terrasse am Ufer. Im Freien wartet ein gepflegter Garten mit Liegewiese samt Seezugang und lauschigen Ruheplätzen. Ruderboote gibt es zur Gratisleihe, schöne Restaurantterrasse, sehr gute Küche. (red, 21.6.2022)