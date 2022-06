Der erste Vorbote zu Beyoncés neuem Album ist da. Foto: Eduardo Munoz

Die US-Sängerin Beyoncé (40) hat die erste Single ihres neuen Albums "Renaissance" veröffentlicht. Der Song "Break My Soul" erschien am Montagabend (Ortszeit) zunächst beim Streaminganbieter Tidal und kurz darauf auf den anderen Streamingplattformen. Auf Youtube veröffentlichte Beyoncé zudem ein Lyric-Video mit dem Songtext. Der Titel "6. Break My Soul", der am Anfang des Videos zu sehen ist, deutet darauf hin, dass es sich um das sechste Lied des Albums handelt. Der für Beyoncé ungewöhnliche House-Sound von "Break My Soul" basiert auf einem modifizierten Sample des Robin-S.-Klassikers "Show Me Love" von 1990.

BeyoncéVEVO

Erst vergangene Woche hatte der Superstar mit knappen Informationen in den sozialen Netzwerken das baldige Erscheinen seines siebten Solo-Studioalbums angedeutet. "Renaissance" soll demnach am 29. Juli herauskommen. Immer wieder, so auch beim Musikvideo zu "Break My Soul", ergänzt die Musikerin den Albumtitel außerdem mit dem Zusatz "Act I".

Beyoncés bisher letztes Studioalbum "Lemonade" erschien 2016 und war ein weltweiter Erfolg. Aber die Sängerin war seit 2016 alles andere als untätig: Zusammen mit ihrem Mann Jay-Z veröffentlichte sie 2018 unter dem Namen The Carters das Album "Everything Is Love"; auch für den Soundtrack des Remakes von "The Lion King" zeichnete sie verantwortlich. Zuletzt war die Single "Be Alive" erschienen, die Beyoncé für den Soundtrack des Films "King Richard" schrieb. (APA, red, 21.6.2022)