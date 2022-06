Löwen in den Kategorien Entertainment, Entertainment Lions for Music, Entertainment Lions for Sports, Industry Craft, Digital Craft, Film Craft und Design vergeben

Wien/Cannes – Dienstagabend wurden bei zweiten Live-Award-Show des diesjährigen Festivals in Cannes insgesamt 201 Löwentrophäen in den Kategorien "Entertainment", "Entertainment Lions for Music", "Entertainment Lions for Sports", "Industry Craft", "Digital Craft", "Film Craft" und "Design" vergeben.

Bei den Young Lions überzeugten Jonas Hjort und Marcus Mahecha aus Dänemark mit "MyBeastie® by WWF x Tamagotchi" in der Kategorie "Design". Die Gold-Auszeichnung in der Kategorie "Digital" ging an "Unstereotype Skins" von Jackson Elliott und William Campion aus Australien.

Entertainment Lions

Die Kategorie "Entertainment" zählt 655 Einreichungen, wovon vier mit Gold, sieben mit Silber und 13 mit einem Bronze-Löwen ausgezeichnet wurden. Den Grand Prix sicherte sich McCANN Stockholm (Schweden) mit "Eat a Swede" für die Schwedische Lebensmittelvereinigung.

Entertainment Lions for Music

390 Einreichungen wurden in der Kategorie "Entertainment Lions for Music" gezählt. Insgesamt 17 Einreichungen wurden prämiert: vier Arbeiten erhielten Gold, fünf Silber und sieben Bronze. Die Höchstauszeichnung ging an Doomsday Entertainment aus Los Angeles (USA) und Sony Music Latina aus Miami (USA) für das Musikvideo "This Is Not America ft Ibeyi".

Entertainment Lions for Sport

Von 558 Einreichungen in der Kategorie "Entertainment Lions for Sport" wurden 22 prämiert – davon drei mit Gold, sieben mit Silber und elf mit Bronze. Der Grand Prix ging an "NikeSync" für Nike von R/GA London (UK).

Industry Craft Lions

Von 1.134 Einreichungen in der Kategorie "Industry Craft" wurden 25 prämiert – davon fünf mit Gold, zehn mit Silber und neun mit Bronze. AMV BBDO London (UK) überzeugte mit "Hope Reef" für Mars Petcare und konnte sich den Grand Prix in dieser Kategorie sichern.

Digital Craft Lions

Die Kategorie "Digital Craft" zählt 661 Einreichungen, wovon 21 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: drei erhielten Gold, sieben Silber und zehn Bronze. Den Grand Prix sicherte sich Virtue Worldwide aus New York (USA) mit der Kampagne "Backup Ukraine", die Bürgern der Ukraine dabei hilft, ihre Kultur vor der Zerstörung zu bewahren. Mit einer Echtzeit-Smartphone-Kamera und GPS kann jeder Ort oder jedes Denkmal in wenigen Minuten erfasst werden. Die Daten werden dann als "Blueprints" für immer in der Cloud gesichert.

Film Craft Lions

54 von 1.711 Einreichungen in der Kategorie "Film Craft" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet. Vergeben wurden elf Löwen in Gold, 17 in Silber, 25 in Bronze und ein Grand Prix. Die Höchstauszeichnung ging an "The Wish" von Serviceplan aus München (Deutschland) für Penny.

Design Lions

Die Kategorie "Design" verzeichnet 1.058 Einreichungen, wovon 38 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: sechs erhielten Gold, zehn Silber und 21 Bronze. Zum ersten Mal ging der Grand Prix nach Portugal. FCB Lisbon (Portugal) konnte die Jury mit "Portuguese (Re)Constitution" für Penguin Books überzeugen.

(red, 22.6.2022)