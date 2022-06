Zum Thema

Erste Awardshow am Montag: Zwei Grands Prix gehen an die Vereinigten Arabischen Emirate – Lions bei Pharma, Outdoor, Print, Radio, Health & Wellness vergeben

Zweite Awardshow am Dienstag: Portugal holt sich seinen ersten Grand Prix – Löwen in den Kategorien Entertainment, Entertainment Lions for Music, Entertainment Lions for Sports, Industry Craft, Digital Craft, Film Craft und Design vergeben