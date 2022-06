"Immer mehr IT-Dienstleistungen" laut Sprecherin wieder in Betrieb – Keine Details über Hintergründe und Angreifer – Passwortvergabe läuft noch

Als eines der ersten IT-Services der MedUni Innsbruck ist nun die Website wieder erreichbar. Foto: DER STANDARD/Pichler

Die Website der Medizinischen Universität Innsbruck ist nach einem Hackerangriff wieder in Betrieb. "Es gehen immer mehr IT-Dienstleistungen wieder online", sagte Meduni-Sprecherin Barbara Hoffmann-Ammann der APA am Mittwoch. Über Details und Hintergründe wollten weder Universität noch Polizei, die mittlerweile Ermittlungen aufgenommen hatte, Auskünfte geben. Dies erfolge aus "ermittlungstaktischen Gründen", hieß es.

Passwortausgabe läuft

Seit Dienstag werden an die rund 3.500 Studierenden und 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Passwörter ausgegeben. Die Passwort-Vergabe "läuft gut", berichtete Hoffmann-Ammann. Bis Mittwoch um 16.00 Uhr können Studierende noch persönlich unter Vorlage ihres Studierendenausweises im Foyer des Audimax in der Fritz-Pregl-Straße 3 in Innsbruck ihr neues Passwort abholen.

Der Hackerangriff, der bereits am Samstag erfolgte und Montagabend bekanntgeworden war, hatte eine "Einschränkung der IT-Services" zur Folge. Über den aktuellen Stand der Dinge wurde über eine eigens eingerichtete Website kommuniziert. (APA, 22.6.22)