Dinos, wohin das Auge reicht – wie bisher in der "Jurassic Park"-Filmreihe bleibt auch der Anfang Juni erschienene sechste Teil dem Grundkonzept treu, das schon vor fast 30 Jahren in Steven Spielbergs Kultfilm weltweit Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann gezogen hat. Auch diesmal geht es um den Überlebenskampf des Menschen in einer Welt, in der Dinosaurier allgegenwärtig sind. Erstmals seit Spielbergs epochalem Original von 1993 ist diesmal auch das Trio Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum wieder mit am Start.

Haben Sie den Film schon gesehen? Foto: 2022 Universal Studios and Amblin Entertainment. All Rights Reserved

Anders als in den ersten Teilen hat sich der Schauplatz und Lebensraum der Dinos aber global erweitert. Und: "Früher ging es bei 'Jurassic'-Filmen nur darum, nicht gefressen zu werden. Jetzt steht die Wiederherstellung gestörter Umweltkreisläufe und das Miteinander der Arten auf der Tagesordnung – dazwischen wird munter weiter gefressen oder durch die Altstadt von Malta gejagt, als habe man ein 'Mission: Impossible'-Sequel vor sich – eine der wenigen wirklich zügig exekutierten Attraktionen des Films", schreibt Dominik Kamalzadeh in seiner STANDARD-Rezension.

Hauptsache Dinos?

Dass der neue Film zwar mit technischen Details punkten kann, aber insgesamt eher mit unterschiedlichsten Handlungssträngen und einer Themenfülle überladen und stellenweise nicht nachvollziehbar sei, steht nicht nur in der STANDARD-Rezension. "Mehr Schauplätze, mehr Figuren, mehr Showeffekte, diese typischen Sequel-Elemente haben ja schon in 'Faust II' nicht geholfen. Und weil die ganze Erde als Schlachtfeld mit diesem Film jetzt auch abgehakt ist, gibt es nächstes Mal vermutlich 'Jurassic Wars' im Weltraum. Vielleicht schaut das Alien ja vorbei", ist in der Filmkritik der "Süddeutschen Zeitung" zu lesen. Für "Schinkenschöberl" tut dies allerdings nicht viel zur Sache:

Wie sehen Sie das?

Was zeichnet den Film aus, was hat Ihnen gefehlt? Welchen Teil der "Jurassic Park"-Filmreihe mögen Sie am liebsten? Welcher hat Ihnen bisher am wenigsten zugesagt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 27.6.2022)