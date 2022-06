Da Abtreibungen in den USA nun in manchen Staaten illegal geworden sind, nutzen Frauen Social Media, um sich gegenseitig helfen zu können

Das Wort "Camping" wird in den Tiktok-Videos oft als Codewort für eine sichere Bleibe genutzt. Foto: Screenshots/Tiktok

Die immer mehr als politisches Werkzeug genutzte Socia-Media-Plattform Tiktok hat einen neuen Trend. Der Hashtag #wegodowntogether sammelte in wenigen Tagen über 20 Millionen Views. Der verwandte Hashtag #ifwegodownthenwegodowntogether ergänzt noch einmal mehr als 15 Millionen Views. Hinter diesen Wortschlangen stecken Tiktok-Nutzerinnen, die ihr Zuhause jenen Frauen anbieten, die eine Zuflucht nach einer Abtreibung suchen.

Zum Camping fahren

"Ich liebe diesen Trend. Das meine ich wirklich." Die Tiktok-Nutzerin @confidentiallykate ist nicht die Einzige, die sich von der Welle an schwesterlichen Videos gerührt zeigt. Nachdem der Supreme Court vor wenigen Tagen entschieden hat, das Grundsatzurteil Roe v. Wade aus dem Jahr 1973 zu kippen, werden Abtreibungen in mehreren Bundesstaaten illegal. Dieser Eingriff in die privaten Entscheidungen von Frauen hat einen weltweiten Sturm der Entrüstung hervorgerufen, doch hilft dieser den Betroffenen bisher wenig.

Um ein Zeichen zu setzen, starteten mehrere Frauen auf Tiktok den Aufruf, "sichere Plätze" für jene Frauen bereitzustellen, die nach einer Abtreibung für ein paar Tage eine Bleibe suchen. Da ein solches Angebot in manchen Staaten ebenfalls untersagt ist, titeln die Erstellerinnen der Videos meist mit Begriffen wie "Camping-Trip" oder "Besuch eine Freundin".

"Aufgrund aktueller Entwicklungen ... ich lebe in Illinois. Wenn du also einen sicheren Platz brauchst, um ein wenig Zeit hier zu verbringen – du weißt schon, für einen Tapetenwechsel, ich werde dich unterstützen", schreibt die Nutzerin @tootsie71193 in ihrem Video. @foxavida erzählt in ihrem Video, dass "Camping in Maryland noch immer möglich ist" und sie ein Gästezimmer für Camper immer verfügbar hat. Solche Angebote überschwemmen Tiktok aktuell, die Kommentare darunter sind durchwegs positiv und dankbar.

Nette Geste

Die Nachbarschaftshilfe kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Urteil weitreichende Folgen haben wird. Eine Studie der University of Utah ließ kürzlich wissen, dass der Weg zu einer Klinik, die Abtreibungen durchführt, von derzeit 65 Kilometer auf 181 Kilometer anwachsen wird. Das ist vor allem deshalb folgenreich, da laut einer anderen kürzlich veröffentlichten Studie Frauen, die eine Distanz von mehr als 80 Kilometer für eine Abtreibung überwinden müssen, die Entscheidung lieber verschieben. (red, 28.6.2022)