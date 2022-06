[Menschenrechte] Wie sich die teilstaatliche OMV in der chinesischen Uigurenprovinz engagiert

[Unternehmen] Unrühmlicher Abschied von Ex-OMV-Chef Rainer Seele

[Ukraine-Livebericht] Nato-Beitritt von Schweden und Finnland: Biden begrüßt Einigung mit Türkei

[Frankreich] Wie der Bataclan-Prozess zur nationalen Gruppentherapie mutierte

[USA] Trump griff ins Lenkrad und drängte darauf, zum Kapitol-Sturm gefahren zu werden

[Umwelt] Neuwagen in EU sollen ab 2035 emissionsfrei sein

[Katastrophen] Zivilschutzwarnung in Treffen am Ossiacher See und Arriach

[Oberösterreich] Landärztin schließt nach Morddrohungen aus Impfgegner-Szene Ordination

[Wetter] In der Westhälfte ziehen bereits am Vormittag immer wieder Wolken und einige Regenschauer und regional auch Gewitter durch, kräftig und umfangreich können sie besonders auf der Alpensüdseite sowie ganz im Westen ausfallen. Sonst gibt es hingegen recht viel Sonnenschein und erst ab Mittag einige Quellwolken. Die Gewitterneigung steigt am Nachmittag relativ verbreitet, ganz im Osten und Südosten bleibt es am ehesten trocken. Der Wind weht im Osten oft mäßig bis lebhaft aus Südost, in Gewitternähe muss örtlich mit kräftigen Böen gerechnet werden. Abseits davon ist es hingegen oft nur schwach windig und schwül. Frühtemperaturen 15 bis 23 Grad. Tagsüber große Temperaturunterschiede, Maxima von West nach Ost ca. 23 bis 36 Grad! Tipps gegen Überhitzung

[Zum Tag] 1985: Das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium auf der Kanareninsel La Palma wird feierlich eingeweiht. Das Gemeinschaftsprojekt mehrerer europäischer Staaten dient astrophysikalischen Forschungen.