ORF-Korrespondent sehe sich in seiner Ehre als Journalist verletzt und klagt auf Unterlassung und Widerruf, erklärt gegnerischer Anwalt

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Graz/Wien – ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz hat den Grazer Schriftsteller Paul Decrinis auf Unterlassung und Widerruf geklagt. Laut Decrinis' Rechtsanwalt Thomas Fraiß warf Decrinis dem ORF-Journalisten vor, er verbreite russische Propaganda. Wehrschütz verwies auf STANDARD-Anfrage dazu auf seinen Anwalt Gabriel Lansky – DER STANDARD ersuchte Lansky Mittwochvormittag um Rückruf.

Fraiß ging per Aussendung zu der Klage und auf Twitter an die Öffentlichkeit. Anlass für Decrinis' Vorwurf war nach seinen Angaben eine Szenenfolge aus "Tom & Jerry", die Wehrschütz laut Screenshot am 26. Februar 2022 auf Twitter verbreitete: Der schlafende Hund Spike wird hier als "Russland" beschriftet. Jerry alias "Nato" zieht dem Hund mit einem Balken eine über und gibt die Tatwaffe Tom weiter – beschriftet als "Ukraine".

Wehrschütz' Kommentar dazu auf Twitter laut Screenshot: "Wenn es nicht so traurig wäre ... Und natürlich ist das keine Rechtfertigung für den Krieg, nur damit das völlig klar ist."

Laut Decrinis' Anwalt motivierten zudem Aussagen und die Wortwahl von Wehrschütz über den russischen Einmarsch, über das ukrainische Narrativ und über die logistische Herausforderung des russischen Angriffs den Schriftsteller zu seiner Kritik auf Twitter.

Wehrschütz sehe sich durch diese Kritik in seiner Ehre als Journalist verletzt und klage Decrinis auf Unterlassung und Widerruf, erklärt Decrinis' Rechtsanwalt Fraiß. Fraiß kommentiert die Klage so: "Wer so ein Tom-&-Jerry-Meme öffentlich teilt und keine klaren Worte zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine findet, wird sich die Kritik, dass er damit russische Propaganda verbreitet, gefallen lassen müssen."

Die erste Verhandlung dazu findet laut Fraiß am Donnerstag kommender Woche am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz statt. (fid, 29.6.2022)