"Nana" ist eine DJ und Veranstalterin in Linz, die auch die Open-Air-Reihe "K_onfus" gegründet hat. Sie steht für "Good Vibes"-Musik mit Techno-Note. Nana

Ab in einen anderen Kosmos! Dort wollen sich an diesem Wochenende viele Feierlaunige hinbeamen, und auch ich werde das tun: Der Kosmos-Kulturverein eröffnet wieder seine Tore für das Fusion-Festival im deutschen Lärz, mit eigens kreierten Bühnen, "Konsum"-Geschäft, ohne Polizeiwache und mit vielen bekannten und neuentdeckten Acts. Aber auch in Österreich ist der #Kosmos "the place to be". Hier entlang:

Freitag, 1.7.

Das Tropical-Thunder-Kollektiv hat eine neue Residenz im Badeschiff in Wien und feiert dort jeden zweiten Freitag "Cosmic Cruise", tagsüber mit tropischen Tunes und happy Sound. An der Neuen Donau macht sich ab 16 Uhr das Gassen-aus-Zucker-Kollektiv beim Usus am Wasser an die Arbeit: "Am Wasser chü’n und tanzen und sich den Freitag versüßen …", heißt es dazu. Zu Gast am DJ-Pult sind hier auch befreundete Kollektive wie die Untere Willky oder Salon Magika: zuckersüßer Kosmos mit bassig pumpendem Tech-House. Das Linzer Salonschiff Fräulein Florentin wird mit diversen Rhythmen und Friends ab 22 Uhr zum Schaukeln gebracht. Am Hauptplatz in Graz steigt von zwölf bis 22 Uhr die nächste Runde der Love-wins-Demonstration mit "Harten Bässe für mehr Kultur". Diesmal lautet das Motto "Kostenlos Kultur Reinziehen".

Samstag, 2.7.

Ein anderer utopischer Kosmos, in den wir wandern – könnten –, ist einer, in dem FLINTA*-Personen Gleichstellung und Selbstbestimmung erleben. Da sind wir auf diesem Planeten noch nicht angekommen. Der "Equality Rave ’22" am Maria-Theresien-Platz in Wien, alias "Zwidemu", setzt sich ab Nachmittag bis Sonnenuntergang dafür ein.

Das Kulturzentrum Kosmos Kuriosum im zehnten Bezirk in Wien feiert sein einjähriges Bestehen, das für viel Magie, Kunst, selbst gestaltete Räume und Bühnen und überhaupt für eine eigene Galaxie steht. Gefeiert wird mit der "Art Attech"-Reihe, die Ausstellung und Rave kombiniert. Zu erwarten sind Electronics und Downtempo-Slowhouse. Schön zu lesen, dass sich die meisten der genannten Events auch für nachhaltige Müllentsorgung starkmachen – eine Tat, die unser aller Kosmos sicherlich guttut. (Nicht täte!) (Nadine Cobbina, 1.7.2022)