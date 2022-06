Vom Bildschirm bis zur Kamera, von Pixel 2 bis Pixel 6: Wer selbst reparieren will, für den gibt es jetzt auch in Europa ein passendes Angebot

Google Smartphones selbst reparieren: Ein Deal mit iFixit macht es (relativ) leicht. Foto: iFixit

Nur weil ein Smartphone beschädigt ist, heißt das noch lange nicht, dass man es deswegen wegwerfen muss. Insofern ist die Verfügbarkeit guter Reparaturoptionen ein wichtiges Argument für oder gegen einzelne Hersteller. Bei Google scheint man sich dessen mittlerweile bewusst zu sein und bietet entsprechend ein neues Angebot.



Kooperation

Über den Reparaturdienstleister iFixit sind ab sofort Ersatzteile für Pixel-Smartphones erhältlich. Dabei werden sämtliche Modelle ab dem Pixel 2 und bis zum aktuellen Pixel 6 abgedeckt, das inkludiert auch die günstigere a-Reihe, also Pixel 3a und 4a.

Dabei sind wahlweise die Komponenten allein – vom Bildschirm über Akku bis zu Anschlüssen und Kameras – verfügbar oder auch ganze Reparatursets, bei denen das notwendige Werkzeug, natürlich von iFixit selbst, bereits mit dabei ist. iFixit betont in der Ankündigung, dass die Ersatzteile nicht nur an Privatkunden, sondern auch an das eigene Partnernetzwerk verteilt werden – also an professionell Reparaturshops.

Verfügbarkeit

Das Angebot gilt neben den USA und Großbritannien unter anderem auch in "europäischen Ländern, wo Pixel-Smartphones verkauft werden", wie es offiziell heißt. Über den deutschen iFixit-Store ließen sich in einem kurzen Test Ersatzteile aber auch problemlos nach Österreich bestellen. Parallel zu den Ersatzteilen und den passenden Tools bietet iFixit auch jeweils eine passende Anleitung.

Bemühungen

In einem Blogposting begrüßt der Reparaturdienstleister die gemeinsame Initiative mit Google. Zumal man mittlerweile auch sonst aktiv mit dem Pixel-Team zusammenarbeite, um die Reparierbarkeit von Google-Smartphones weiter zu verbessern. Zudem bekommt Google Lob dafür, dass das Unternehmen nicht nur die Software, sondern selbst die Kalibrierungstools für die eigenen Geräte kostenlos zur Verfügung stellt – etwas, das man sich von allen Herstellern wünschen würde, wie iFixit betont.

Vor einigen Monaten hat Samsung eine ähnliche Initiative in Kooperation mit iFixit angekündigt, bisher sind hier die Ersatzteile aber noch nicht verfügbar. (apo, 30.6.2022)