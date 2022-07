Aufgetischt: Bundeskanzler Karl Nehammer frühstückte mit Claudia Stöckl. Foto: Thomas Wunderlich / Hitradio Ö3

"Nimm dich nicht so wichtig": Nehammer menschelte bei Claudia Stöckl – Der Bundeskanzler war zu Gast im "Frühstück bei mir" auf Ö3 und gab Lebensmotto sowie Musikgeschmack preis

"Polizeiruf 110" am Sonntag in der ARD: Tödliche Gespenster von früher – In den eineinhalb Stunden entfaltet sich eine höchst spannende, tiefenpsychologisch durchsetzte Handlung

Wer mit Kurz die Welt rettet, ist über Wieselburg hinausgewachsen – Ein solches Genie lässt die ÖVP einfach laufen! Günter Traxler über die "Trend"-Frage nach dem Verbleib der "Kurz-Jünger"

Böhmermann-Ansager William Cohn überraschend verstorben – Der Schauspieler, Sänger, Autor und Sprecher starb am im Alter von 65 Jahren, wie sein Management am Samstag bestätigte

Wem die Stunde schlägt, Quo Vadis, Aida? und Minority Report: TV-Tipps für Sonntag – Immer Drama um Tamara, Begabt – Die Gleichung eines Lebens

