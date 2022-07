Es braucht nicht immer ein großes Unternehmen im Hintergrund, um ein erfolgreiches Videospiel zu produzieren. "Minecraft", das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, wurde ursprünglich von dem schwedischen Spieleentwickler Markus Persson im Alleingang kreiert.

Sogenannte Indie Games werden von Einzelpersonen oder kleineren Teams mit beschränktem Budget entwickelt. Was dabei herauskommt, sind Spiele, die diese Tatsache durch Kreativität wettzumachen versuchen.

Fadesse als Narrativ

Einfallsreichtum demonstriert etwa das Duo "Goblin Rage" mit ihrem Spiel "Bore Dome", bei dem, wie das Duo schreibt, "die Mittelmäßigkeit und Unzulänglichkeit des 21. Jahrhunderts" aus der Egoperspektive heraus erlebt werden können.

In einer psychedelischen Welt wird mit bunt gekleideten Skeletten der eigene Geburtstag gefeiert, während in einem anderen Raum ein Clown auf ein Gespräch über wahre Liebe wartet. Die nächsten Schritte führen in einen kunterbunten Tunnel, von denen es viele gibt, und man befindet sich in einer Bibliothek mit einem strengen Bibliothekar. Oder vielleicht landet man in einem Raum, in dem sich tausende Gelsen tummeln.

goblin rage

Geisterstunde mit Tempo

Bei "Speed Dating for Ghosts" des kleinen Studios Copychaser Games wird es wiederum ziemlich düster. Oder eher schummrig-komisch, wenn der Geist eines Bankräubers auf der anderen Seite des Tisches sitzt und auf eine romantische Konversation hofft. Neben Witz findet sich auch Tiefe in den Dialogen des Spieles, welches ursprünglich 2018 von einem Hotelzimmer aus veröffentlicht wurde. So sprechen die gezeichneten, sich kaum bewegenden Dating-Partner und -Partnerinnen über Tod, aber auch Einsamkeit und unerfüllte Hoffnungen.

Copychaser Games

Haushaltsroboter als Helden

Gedanken über die Moderne oder die Vergänglichkeit finden ein Kontrastprogramm in "Justice Sucks: Tactical Vacuum Action", einem noch nicht veröffentlichten Spiel des Studios Samurai Punk. Die zu spielende Figur ist weder Mensch noch Geist, sondern ein Staubsaugerroboter, wie er im herkömmlichen Wohnzimmer steht.

Dieser wird bei einem Angriff auf das Haus gewaltsam in einen Fernseher geschmettert und tritt so in die Fernsehwelt der 90er ein. In diesem Universum angekommen, besteht die Aufgabe darin, wieder zurückzukommen, um die Familie, dessen Haus der Roboter betreut, zu retten. Dazu muss die Haushaltshilfe aber erst Gefechte unter anderem auf einem Boot und in einem Club gewinnen, wodurch eine Zeitreise in die unterschiedlichsten TV-Sphären der 90er möglich wird.

tinyBuildGAMES

Wiener Gibbons

Auch in Österreich werden Indie Games entwickelt, so etwa vom Studio Broken Rules mit Sitz in Wien. Mit dem Spiel "Gibbon: Beyond the Trees" hat das Kollektiv vergangenen Juni den Apple Design Award in der Kategorie "Social Impact" gewonnen. Spielerisch wird per Jump 'n' Run die reale Bedrohung dieser Affenart durch Jagd, Waldbränden und andere Gefahren nähergebracht. DER STANDARD hat das Indie Game getestet.

Broken Rules

