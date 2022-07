Selbstfahrer finden in Österreich oder in Deutschland heuer mehr freie Ferienunterkünfte als noch im vergangenen Sommer – zumindest in einigen Regionen

Zum Beispiel im Debanttal in Osttirol wie überhaupt im und um den Nationalpark Hohe Tauern stehen die Chancen noch ganz gut für freie Unterkünfte. Vielleicht ein wenig überraschend: Auch in der Wachau gibt es in diesem Sommer noch freie Ferienhäuser oder -wohnungen.

Im Vorjahr war die Reisewelt für heimische Urlaubende noch klein: Wegen der vielen Unsicherheiten in Bezug auf Corona entschieden sich besonders viele, im eigenen Land Urlaub zu machen. Die Folge: Der August 2021 war für die heimischen Touristiker der beste August aller Zeiten, wie von der Österreich Werbung zu hören ist. Im Sommer 2022 wollen viele Österreicherinnen und Österreicher nun wieder weiter weg. Wären da nicht die jüngsten Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Ausfälle von Flügen. Vielleicht ist also gerade heuer das perfekte Jahr, um in Österreich oder auch in Deutschland zu urlauben und per Zug oder Auto anzureisen.

Wo gibt es noch Kapazitäten?

Sowohl hierzulande als auch bei Nachbarn ist die Buchungslage dennoch sehr gut. Deshalb lohnt vermutlich ein Blick zu den großen Vermittlern für Ferienunterkünfte wie HRS, die 270.000 Unterkünfte im deutschsprachigen Raum vermitteln. Sieht man sich die Kapazitäten für Juli, August und September an, wird schnell klar, dass in einigen Regionen die Ferienhäuser oder -wohnungen bereits fast ausgebucht sind. Recht wenig Auswahl bei Ferienunterkünften gibt es laut den Daten von DS Destination Solutions, einer HRS-Tochter, etwa in der Region Achensee. Dort sind im Juli nur noch 15 Prozent der Angebote frei.

Südburgenland statt Salzkammergut?

Gut gebucht sind auch die Region am Wilden Kaiser sowie das Salzkammergut. Trotzdem gibt es noch viele Gebiete, die für Spätbucher infrage kommen. Vergleichsweise viel ist zum Beispiel im Südburgenland und in der Wachau frei. Im Juli und August sind hier beinahe 60 Prozent der Angebote noch zu haben. Auch im Salzburger Land sowie im Ötztal und im Nationalpark Hohe Tauern ist es – zumindest momentan – noch entspannt. Insgesamt gäbe es laut DS Destination Solutions in Österreich noch 40 Prozent Kapazitäten in den stärksten Monaten Juli und August. Im September haben Ferienplaner noch 58 Prozent Auswahl.

Nord- und Ostsee sind gefragt

Und wie sieht es beim Nachbarn Deutschland aus? Gut gebucht sind insbesondere Nord- und Ostsee. Auf den Nordsee-Inseln sind im Juli zum Beispiel nur noch 13 Prozent der Unterkünfte zu haben. Im August sind es ebenfalls nur 16 Prozent – im September steigen die Verfügbarkeiten wieder auf 38 Prozent. Ganz ähnlich sieht das Bild auf den Ostsee-Inseln aus. Dort entspannt sich die Lage erst im September. Auch am Rande der bayerischen Alpen fühlen sich die Urlauber diesen Sommer wieder überaus wohl, und am Bodensee sind im Juli nur noch 18 Prozent der Angebote frei. Noch freie Kapazitäten hat dagegen das Sauerland, die Eifel, der Harz oder Thüringer Wald. (red, 7.7.2022)