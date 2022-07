Bürgermeister Ludwig beruft eine Expertenrunde ein. Themen dürften eine Verschärfung der Besuchsregeln in Spitälern und die Rückkehr der FFP2-Masken-Pflicht in Supermärkten sein

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird am Donnerstag mit Fachleuten beraten, ob strengere Corona-Regeln nötig sind. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am Mittwoch wurden österreichweit 12.529 Neuinfektionen registriert. Das ist der höchste Wert seit Anfang April – und das bei aktuell weit weniger Tests. In Wien waren es 3.460 neue Fälle, hier wird noch im Juli im Verlauf der anschwellenden Sommerwelle die Marke von einer Million positiver Tests erreicht werden.

Angesichts der steigenden Fallzahlen beruft Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) heute, Donnerstag, wieder seine Corona-Expertenrunde ein. Immerhin hat Wien auch wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.271 vorzuweisen. Ob es nach den Gesprächen wieder strengere Maßnahmen geben wird, ist aber noch offen. Man wolle den Beratungen nicht vorgreifen, betont ein Sprecher Ludwigs. Man gehe aber davon aus, dass etwas "Berichtenswertes" dabei herauskomme.

Aus dem Rathaus ist zu vernehmen, dass etwa über strengere Besuchsbeschränkungen in Spitälern und Pflegeheimen zumindest diskutiert wird. Eine weitreichendere Maßnahme wäre wieder eine FFP2-Masken-Pflicht im lebensnotwendigen Handel, zu dem Supermärkte und Drogerien gehören.

Wien ist schon jetzt das einzige Bundesland, in dem eine FFP2-Masken-Pflicht in Öffis gilt. Was zur skurrilen Situation führt, dass sich etwa Bahnkunden aus Niederösterreich erst an der Stadtgrenze ihre Masken aufsetzen müssen. Die Pflicht wird allerdings kaum kontrolliert: In Wiener U-Bahnen sind schon jetzt zahlreiche Öffi-Fahrerinnen und -Fahrer maskenlos unterwegs. Eine Maskenpflicht gilt übrigens auch in Wiener Apotheken.

27 Corona-Patienten in Wien auf Intensivstation

Die Situation in den Spitälern ist aber noch nicht besorgniserregend. 27 Corona-Infizierte benötigen aktuell in Wien ein Intensivbett; österreichweit sind es 58. Ein ganz leichter Aufwärtstrend ist aber festzustellen. Auf den Normalstationen liegen 196 Corona-Infizierte, in ganz Österreich sind es 900. Auch hier ist man von den kritischen Werten aber noch deutlich entfernt.

Das Covid-Prognose-Konsortium geht von einem weiteren Fallanstieg aus, der sich allerdings durch den Ferieneffekt etwas abschwächen dürfte. In zwei Wochen rechnen die Experten österreichweit mit knapp 100 Corona-Intensivfällen. (David Krutzler, Stefanie Rachbauer, 6.7.2022)