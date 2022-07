Nun hat es sich entschieden, wer zuerst geht. Foto: REUTERS/Phil Noble

Boris Johnsons Kabinett zeigt deutliche Auflösungserscheinungen. Stand Donnerstag sind bereits über 40 Regierungsmitglieder des britischen Premierministers zurückgetreten. Johnson selbst sah darin kein Problem: Er möchte lieber über Politik statt über Personal reden, sagte er noch am Mittwoch. Ausgelöst hatte die Regierungskrise eine Affäre um Vorwürfe sexueller Übergriffe durch den Fraktionsführer der Tories. Am Donnerstag scheint es, als würde Johnson doch zurücktreten.

Zuvor drohte Johnson einen weiteren wichtigen Mitarbeiter zu verlieren: Hauskater Larry hat per Twitter seinen Rückzug angekündigt, sollte Johnson nicht aus dem Amtssitz in der Downing Street Nummer 10 ausziehen. "Ich kann nicht mehr guten Gewissens bei diesem Premierminister leben. Entweder er geht oder ich", ließ Larry per Twitter verlautbaren.

Ein Kater soll also für Johnsons politischen Untergang verantwortlich sein, wie bitte? Natürlich handelt es sich um einen Scherz, aber Kater Larry ist im Königreich kein Niemand. Er trägt den Titel Chief Mouser to the Cabinet Office und wird korrekterweise mit The Right Honourable angesprochen. Was dazukommt: Larry ist deutlich länger im Amt als Johnson. Der verrichtet seinen Dienst nämlich bereits seit 2011 und "empfing" schon Staatsgäste wie den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Larry bekam seine eigene Website, einen Twitter-Account, und nach den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit erschien sogar ein biografisches Buch über seine Tätigkeit als oberster Mäusefänger.

Larry ist aber längst nicht der Einzige, der sich über Johnson lustig macht. Das Netz wird aktuell mit Memes über den bald wohl ehemaligen Ersten Minister Ihrer Majestät geflutet. Hier eine kleine Auswahl:

Ob die Queen wirklich Paddington angelobt?

Ziemlich böse.

Alles leiwand in der Downing Street.

Natürlich darf auch "Der Untergang" nicht fehlen.

Autsch.

(red, 7.7.2022)