Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein, Direktorin des Dorotheum Hamburg und Geschäftsführerin von Dorotheum Deutschland. Foto: Dorotheum/Susanne Dupont

Wien/Hamburg – Das Wiener Auktionshaus Dorotheum eröffnet eine Repräsentanz in Hamburg. Ab Herbst soll das neue Büro für Kundenbetreuung vor Ort, für Beratungstage und Ausstellungen zur Verfügung stehen, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Zur Direktorin des Dorotheum Hamburg und gleichzeitig Geschäftsführerin von Dorotheum Deutschland wurde Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein ernannt. Aktuell hat das Dorotheum in Deutschland Standorte in Düsseldorf und München. (APA, 7.7.2022)