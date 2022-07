Für seine Darstellung des jähzornigen Sonny Corleone in "Der Pate" wurde Caan für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Los Angeles – Der Schauspieler James Caan, der die Rolle des Gangsters Sonny Corleone im Film "Der Pate" spielte, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. In der Erklärung, die auf Caans offiziellem Twitter-Account veröffentlicht wurde, heißt es, dass der Schauspieler am Mittwochabend gestorben sei. Es wurden keine Angaben zur Todesursache oder zum Aufenthaltsort gemacht.

"Die Familie bedankt sich für die vielen Liebesbekundungen und das herzliche Beileid und bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren", heißt es in der Erklärung.

Caan wurde für seine Performance als jähzorniger Corleone in "Der Pate" von 1972 für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Er spielte die Rolle erneut in Rückblenden in der Fortsetzung "Der Pate: Teil II" aus dem Jahr 1974. Seine Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte und umfasste eine breite Palette weiterer Rollen in Filmen vom Psychothriller "Misery" bis zur Komödie "Elf". (Reuters, red, 7.7.2022)