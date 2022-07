Sehr wertvolle Musik: Bob Dylan. Reuters

Die einzige Kopie einer CD von Bob Dylans "Blowin' In The Wind", die der Singer-Songwriter 2021 aufgenommen hat, ist am Donnerstag bei einer Auktion für 1,77 Millionen US-Dollar (ca. 1,74 Mio. Euro) verkauft worden. Die Scheibe im neuen "Ionic Original"-Audioformat war Dylans erste Studioaufnahme des Folk-Klassikers seit 1962, teilte das Auktionshaus Christie's, das den Verkauf in London durchführte, mit.

Die in einem Holzschrank aufbewahrte Platte weist unter anderem Unterschriften von Dylan und dem Produzenten Joseph Henry "T Bone" Burnett III auf. Dylan soll den Song 1962 in nur zehn Minuten in einem Café in New York City geschrieben haben. (APA,8.7.2022)