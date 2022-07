[Podcast Inside Austria] Das Fellner-Imperium (5/5): Das Nachbeben

[Nachruf] Shinzo Abe: Das Ende einer Ära

[International] Tories rangeln um Johnson-Nachfolge

Gülle vor Ministerien und scharfe Schüsse: Bauernproteste in den Niederlanden eskalieren

[Gesundheit] Cannabis in der Medizin: Viele Vorurteile, wenige Studien

[Inland] ÖVP fällt in Umfrage auf Platz drei zurück

[Wien] Die Stadt Wien will die Ein- und Ausfahrten in die Innenstadt deutlich reduzieren und frei gewordene Parkplätze umgestalten. Überwacht werden sollen die Einfahrten mittels Kameras bei den Zufahrten vom Ring.

[Wirtschaft] Wifo-Chef: Bei Gasmangel könnte sich Inflation verdoppeln

[Wetter] Mit einer nordwestlichen Strömung ziehen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bis zum Abend wiederholt dichte Wolken durch. Vor allem am nördlichen Alpenrand kann es zeitweise leicht regnen. Weiter im Süden und Südosten präsentiert sich hingegen das Wetter sonnig.[Zum Tag] 1908: Die französische Bildhauerin Thérèse Peltier fliegt in Turin als erste Frau in einem Flugzeug mit.

[Zum Tag] 1955: Der Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell veröffentlicht in London das von ihm und weiteren zehn Wissenschaftlern unterzeichnete Russell-Einstein-Manifest, das sich mit den Folgen eines Einsatzes von Kernwaffen beschäftigt.