Das mittlerweile suspendierte Vereinsmitglied war beim Aufstellen der Kamera in der Umkleide zu sehen. Nun wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Eisenstadt – In der Causa um eine Kamera, die in der Umkleidekabine eines Fußballvereins im Mittelburgenland gefunden worden war, sind weitere Ermittlungen aufgenommen worden. Gegen das verdächtige Vereinsmitglied, das sich beim Aufstellen der Kamera selbst gefilmt haben soll, wird nicht nur wegen unbefugter Bildaufnahmen, sondern auch wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag einen Bericht des ORF Burgenland.

Ein Spieler dürfte, wie am vergangenen Mittwoch bekannt wurde, beim Aufräumen nach Saisonende einen kleinen schwarzen Würfel in einer Umkleidekabine gefunden haben, in dem sich eine Kamera befand. Das Vereinsmitglied, das beim Aufstellen zu sehen ist, wurde suspendiert. (APA, 8.7.2022)