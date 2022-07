Sigrid Horn leitet bei der Intertonale auch "Songseminar". Intertonale

Scheibbs – Wenn am Samstag Sigrid Horn auf dem Rathausplatz von Scheibbs singend das Festival Intertonale eröffnet, wird die Musik der Singer-Songwriterin opulenter als sonst wirken. Arnold Zamarin, Musikleiter der Reihe, hat für Großbesetzung arrangiert; Horn nennt das ein aufregendes Experiment: Normalerweise sei bei ihrer Musik "alles sehr filigran und knapp vorm Zerbrechen, wir versuchen nur das Notwendigste zu spielen".

Die Erzählung und die Emotionen stünden im Zentrum, "und das soll natürlich auch im großen Ensemble so bleiben. Größe und Masse des Intertonale-Ensembles machen jedoch etwas sehr Spannendes mit meinen Liedern. Es ist ein Shift vom intimen Erlebnis zum Erlebnis im Kollektiv. Es wird episch", erzählt Horn, die auch beim Rahmenprogramm eine Rolle spielt, das Sessions und Seminare bietet.

Songwriting-Workshop

Während Fotografin und Tänzerin Waltraud Brauner als Artist in Residence fungiert, leitet Horn einen Songwriting-Workshop. "Beim Schreiben, so wie ich es erlebe, lernt man viel über sich selber, wenn man offen dafür ist." Es brauche jedoch "ein gewisses Erzählbedürfnis, eine Liebe zur Sprache, eine grundlegende Bereitschaft, sich selbst in seinen dunkelsten Verstecken zu besuchen." Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihrer "Schreibschule" dürfen "jedenfalls auch keine Angst davor haben, sich in den Spiegel zu schauen".

Sie selbst kennt das schnelle und das langsame Komponieren: "Manche Lieder sind einfach da, bisweilen muss ich gar nicht viel machen. Andere wiederum beginnen schnell und klar, und dann dauert es doch noch ein Jahr, bis sie ganz fertig werden. Ich zwinge mich aber nicht dazu. Die Lieder kommen zum Glück doch meistens zu mir." Dass die Intertonale auch eine "Regionale" ist, findet Sigrid Horn übrigens wichtig: "Ich bin ja eine gebürtige Mostviertlerin. Für die durstige Musik- und Kulturszene auf dem Land sind solche Ereignisse wie die Intertonale von enormer Wichtigkeit – ansonsten trocknen wir aus." (Ljubisa Tosic,8.7.2022)